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Choque: Vinícius é cortado da escalação do Real Madrid contra o Villarreal

Real Madrid x Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
Vinicius Junior
Espanha

Mourinho prefere Diomande a Vinícius

José Mourinho, treinador do Real Madrid, anunciou a escalação de sua equipe merengue para o confronto diante do Villarreal, na noite deste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, pela oitava rodada de La Liga.

Mourinho preferiu deixar seu jogador brasileiro Vinícius Júnior fora da escalação titular, mantendo-o no banco de reservas.

Em contrapartida, o técnico português apostou no jogador marfinense Yan Diomande entre os titulares, ao lado de Jude Bellingham e Kylian Mbappé no setor ofensivo.

Fede Valverde também esteve na escalação titular, apesar das dúvidas que cercavam sua participação após a lesão sofrida no dérbi de Madri.

A escalação do Real Madrid foi a seguinte:

Goleiro: Thibaut Courtois

Defesa: Rüdiger, Konaté, Carreras, Trent Alexander-Arnold

Meio-campo: Fede Valverde, Arda Güler, Tchouaméni

Ataque: Yan Diomande, Jude Bellingham, Kylian Mbappé


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