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Zinédine Zidane, técnico da seleção francesa, perdeu parte de sua popularidade na França após os resultados da equipe na Liga das Nações da Uefa.

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Segundo o site Foot Mercato, a popularidade de Zidane caiu 3 pontos após sua segunda convocação no comando técnico da seleção francesa, de acordo com uma pesquisa realizada pelo instituto Odoxa para a Winamax e a rádio RTL.

Apesar dessa leve queda, Zidane continua muito popular entre os franceses: 83% deles ainda têm uma opinião positiva sobre o ex-camisa 10, índice que sobe para 90% entre os fãs de futebol.

Já em relação à seleção francesa, os indicadores seguiram em queda: a popularidade da equipe recuou 6 pontos, chegando a 69%, contra 75% na pesquisa anterior. Ainda assim, esse patamar segue entre os mais altos registrados nos últimos dez anos.

Os fãs de futebol também se dividiram quanto ao balanço do início do trabalho de Zinédine Zidane no comando da seleção francesa: cerca de metade deles (47%) considera que a equipe ficou menos forte em comparação com o período em que era dirigida por Didier Deschamps, enquanto 49% acreditam que o desempenho da seleção francesa evoluiu.

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Segundo a pesquisa, o entusiasmo que predominou durante as convocações de setembro e outubro parece ter começado a diminuir.

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As escolhas táticas e as escalações adotadas por Zinédine Zidane obtiveram 74% de avaliações positivas, uma queda de 15 pontos.

A avaliação da qualidade do desempenho também registrou queda significativa, com 68% (17 pontos a menos), assim como o nível geral da seleção francesa, com 65% (22 pontos a menos).

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Zidane comandou a seleção francesa em 6 jogos da Liga das Nações da Uefa, começando com vitórias sobre Turquia e Bélgica, ambas pelo mesmo placar de 1 a 0.

Em seguida, a França empatou com a Itália por 1 a 1, antes de vencer a Bélgica com folga por 4 a 1.

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Na quinta rodada, a seleção francesa perdeu para a Itália fora de casa por 3 a 1, antes de corrigir o rumo com uma vitória por 2 a 1 sobre a Turquia.

A seleção francesa terminou na liderança do grupo e terá um duelo eletrizante contra a Espanha nas quartas de final.