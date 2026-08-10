Segundo vários veículos da imprensa espanhola, em relatos coincidentes, o sueco de 20 anos sofreu no treino uma lesão possivelmente mais grave no joelho, que, no pior cenário, poderia deixá-lo fora de ação por vários meses.

Com isso, uma transferência nesta janela de transferências estaria definitivamente descartada, afinal a janela de verão na Europa fica aberta apenas até 1º de setembro de 2026.

Bardghji já havia sofrido uma ruptura do ligamento cruzado em abril de 2024 e, na sequência, ficou dez meses afastado. Não se sabe se a lesão atual é no mesmo joelho nem qual é a gravidade do problema.

Getty Images

Bardghji tem contrato com o Barcelona até 2029

No Barcelona, o jogador de 20 anos é visto como candidato a uma saída, depois de ter poucas chances de ganhar minutos regularmente na equipe do técnico Hansi Flick. Para os amistosos em Udine no último fim de semana - os catalães jogaram 45 minutos cada contra o Nottingham Forest (1 a 0) e a Udinese Calcio (0 a 1) -, o treinador alemão sequer levou Bardghji.

"Não é fácil para mim, mas precisamos tomar decisões", explicou Flick em seguida. O sueco e também o meio-campista Marc Cassado deveriam, no melhor dos cenários, procurar um novo clube. "Eu falei com os dois no fim da temporada passada e também conversamos no período de treinamentos na Inglaterra sobre as situações deles. E nada mudou. Dou esse conselho a eles", disse Flick.

Para Bardghji, a suposta lesão surge em um momento ruim, já que diversos clubes demonstraram interesse em uma transferência. Também da Bundesliga, um ou outro clube teria buscado informações sobre o sueco.

Na temporada passada, o ponta entrou em campo 28 vezes pelos catalães em todas as competições, com dois gols e quatro assistências. Seu contrato com o Barcelona vai até 2029.