Choque para o Barcelona... O Arsenal pressiona para fechar a contratação de Álvarez

O Arsenal está tentando chegar a um acordo para contratar Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, cujo nome tem sido associado a uma transferência para o Barcelona.
O jornal “Sport”, citando o “The Independent”, informou que o clube londrino vê agora uma oportunidade real de contratar o atacante argentino e já iniciou as negociações, aproveitando a situação complicada que o Atlético de Madrid vive com o jogador.
As informações indicam que Álvarez e seus assessores dão prioridade à transferência para o Barça, mas não fecharam as portas para os Gunners; por isso, o Arsenal tentará chegar a um acordo com todas as partes por meio de um investimento financeiro vultoso, o que pode encerrar uma das histórias mais marcantes do mercado de transferências de verão.
O diretor esportivo do Arsenal, Andrea Berta, que já trabalhou no Atlético de Madrid, lidera essas negociações com o objetivo de contratar o jogador, custe o que custar.
O jornal “The Independent” explica que o Arsenal começou a agir depois que o alvoroço da mídia em torno do jogador diminuiu e, mais importante ainda, a concorrência pela contratação diminuiu.
O Real Madrid praticamente saiu da disputa, já que não tem mais nenhuma chance, enquanto o Paris Saint-Germain prefere se concentrar em outras contratações, como Diomande e Ferran Torres.
Quanto ao Arsenal, o verdadeiro rival continua sendo o Barcelona; no entanto, os dirigentes do clube londrino acreditam que o Atlético de Madrid não concordará em vender o jogador ao Barça, o que pode tornar o Arsenal a única opção viável.
O Arsenal havia se afastado um pouco da opção de contratar Álvarez para analisar a possibilidade de contratar Bradley Parkola, mas o Paris exige valores astronômicos, o que indica que o jogador não está à venda no momento.
Vale lembrar que o Arsenal pretendia, inicialmente, investir 100 milhões de euros para contratar Álvarez, mas está ciente de que será obrigado a aumentar o valor da oferta nos próximos dias.
Em Barcelona, os dirigentes estão cientes das últimas manobras do Arsenal, mas mantêm a calma, pois sabem que o jogador prefere vestir a camisa do time catalão.