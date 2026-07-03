Choque na Copa do Mundo... O trio do Real Madrid realiza o sonho de Mourinho

A segunda passagem do técnico José Mourinho pelo Real Madrid terá início no dia 13 de julho deste ano, com a realização dos exames médicos que antecedem o primeiro treino no Centro Esportivo de Valdebebas.

Após duas temporadas sem conquistar títulos, a pré-temporada será decisiva para consolidar as ideias do novo técnico e preparar a equipe para a próxima temporada.

Para isso, Mourinho precisa que seus principais jogadores retornem o mais rápido possível, para que ele possa começar a trabalhar com o núcleo principal da equipe.

Na segunda entrevista de José Mourinho desde sua nomeação como novo técnico do Real Madrid, concedida ao podcast “Beast Mode On”, ele disse: “Sinceramente, espero que os jogadores do Real Madrid percam na Copa do Mundo para que possam tirar férias e retornar à pré-temporada o mais rápido possível”.

O jornal “AS” informou que o desejo de Mourinho se concretizou, já que o turco Arda Güler, o uruguaio Fede Valverde e o alemão Antonio Rüdiger foram eliminados do torneio e estarão disponíveis para participar da pré-temporada praticamente desde o início.

No entanto, nem todas as notícias são positivas para o técnico português, já que a grande maioria dos jogadores do Real Madrid que participam da Copa do Mundo ainda continua na competição, como o inglês Jude Bellingham, a dupla brasileira Vinícius e Endrick, o trio francês Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté e Tchouaméni, o espanhol Marc Cucurella, o marroquino Ibrahim Díaz, o português Bernardo Silva e o belga Thibaut Courtois.

Embora a permanência deles na competição signifique um atraso na integração à pré-temporada, todos esses jogadores apresentaram seu melhor desempenho na Copa do Mundo, o que coloca sobre os ombros de Mourinho a responsabilidade de extrair o mesmo nível de desempenho deles no Real Madrid.