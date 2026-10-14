Como anunciou a federação espanhola na noite de quarta-feira, Vini Jr. foi punido com uma suspensão de quatro jogos após receber um cartão vermelho contra o Villarreal. Com isso, o brasileiro só poderá voltar a jogar em LaLiga após a pausa para as seleções em novembro e perderá, entre outros jogos, o clássico contra o Barcelona em 25 de outubro.

A punição é dividida em duas partes. Vinicius recebeu dois jogos de suspensão pela infração em si, ao puxar os cabelos do adversário Nathan Saliba, e outros dois por seu comportamento agressivo com o árbitro Isidro Diaz de Mera. Sua explosão ao deixar a área interna e seguir para os túneis do Bernabéu, mostrada em um vídeo que circulou na internet, também deve ter pesado. Embora Endrick tenha tentado acalmá-lo após a expulsão, Vinicius empurrou um funcionário de LaLiga para o lado, atrás do monitor do VAR.

O Real, porém, não precisará ficar sem Vinicius até o fim da pausa para as seleções. Afinal, a suspensão não vale para a Champions League, competição em que o clube enfrenta a AS Roma na quarta-feira e o RB Leipzig na semana seguinte.

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Vinicius Junior em má fase: quais são seus números?

Nesse meio-tempo, Vinicius pediu desculpas expressamente à sua equipe e aos torcedores do Real por seu comportamento, mas não conseguiu evitar o inevitável. Seu desempenho em campo nesta temporada também não tem sido bom. Até agora, soma apenas um gol e três assistências em nove partidas, após ter renovado recentemente seu contrato até 2032, com um suposto salário de 25 milhões de euros por ano.

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O técnico Jose Mourinho já havia reagido à má fase do jogador de 26 anos contra o Villarreal, dando preferência ao recém-contratado Yan Diomande na ponta esquerda. Foi o ex-jogador do Leipzig quem marcou o gol da vitória. Em Roma, Vinicius voltou à escalação titular.