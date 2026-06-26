Choque em Toronto... O Iraque sofre um duro golpe contra o Senegal logo no início

A seleção iraquiana enfrentou uma série de confrontos nos primeiros minutos da partida contra a seleção senegalesa, que está sendo disputada neste momento em Toronto, na rodada final da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O Senegal conseguiu abrir o placar logo aos quatro minutos, depois que Abdoulaye Seck subiu para cabecear um cruzamento de escanteio, mandando a bola para o fundo da rede após ela ter tocado em seu companheiro Habib Diara.

O sofrimento do Iraque aumentou aos 10 minutos, quando Rebin Solaga falhou ao tentar afastar a bola de cabeça; ela bateu em Sadio Mané, que roubou a bola e ficou cara a cara com o goleiro iraquiano Ahmed Basil, obrigando Solaga a derrubá-lo para impedir o perigo.

O árbitro da partida inicialmente marcou uma falta e limitou-se a mostrar um cartão amarelo a Solaga, antes de rever a jogada pelo VAR e decidir mostrar um cartão vermelho direto ao zagueiro iraquiano, por considerar que a jogada representava uma chance clara de gol para os Leões da Teranga.

Vale lembrar que o Senegal ocupa a terceira posição no Grupo 9, sem nenhum ponto, após as derrotas para a França (3 a 1) e para a Noruega (3 a 2).

Já o Iraque ocupa a última posição na classificação, também sem nenhum ponto, após as derrotas para a Noruega (4 a 1) e para a França (3 a 0).