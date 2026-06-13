Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-TRAINING-IRNAFP

Traduzido por

Choque em Tijuana: um cadáver encontrado dentro de um carro perto do centro de treinamento do Irã

República Islâmica do Irã

Choque no centro de treinamento do Irã, em Tijuana, no México. Segundo relatos da mídia local, nesta sexta-feira foi encontrado o corpo de uma pessoa dentro de um veículo estacionado em frente ao centro de treinamento da seleção asiática. A macabra descoberta teria ocorrido no estacionamento de um supermercado próximo ao Estádio Caliente, onde a equipe comandada por Amir Ghalenoei se prepara para sua estreia na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia, na próxima terça-feira. O corpo, encontrado dentro de um Toyota RAV4 cinza que estava abandonado há três dias, segundo os depoimentos citados, estaria em estado avançado de decomposição.

Publicidade