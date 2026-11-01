Os dois jogadores de ataque se lesionaram no sábado, durante o empate por 2 a 2 no jogo de destaque da Bundesliga contra o Borussia Dortmund, ainda no primeiro tempo, e precisaram ser substituídos. "As duas lesões são um pouco mais graves", avaliou o diretor esportivo Max Eberl logo após o apito final. Após exames detalhados, os receios se confirmaram.

Saibari sofreu uma ruptura do ligamento da sindesmose no tornozelo direito em uma disputa de bola com o goleiro do BVB, Gregor Kobel. O marroquino de 25 anos já passou por uma cirurgia bem-sucedida. Uma lesão desse tipo costuma exigir um afastamento de três meses. Gnabry sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e provavelmente voltará em um ou dois meses.

Bayern de Munique não dá informações sobre Michael Olise

O Bayern de Munique, por sua vez, não deu informações sobre Michael Olise. O francês de 24 anos também foi substituído contra o BVB após sentir um problema físico e, segundo relatos, se queixou de problemas no joelho. Assim, ainda não se sabe se Olise estará disponível para o duelo com o Atlético de Madrid pela Champions League na terça-feira.

Além de Saibari e Gnabry, Luis Diaz e Jamal Musiala também serão desfalques certos. Diaz deve voltar no fim de novembro, após a ruptura de um feixe muscular, enquanto Musiala pode retornar já no próximo sábado, contra o FSV Mainz 05, após a ruptura de fibras musculares. Portanto, os únicos jogadores de ataque que certamente estarão aptos para o duelo com o Atlético são Harry Kane e Lennart Karl.

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O goleiro titular Manuel Neuer, por sua vez, talvez possa voltar a jogar na terça-feira. Seu substituto, Jonas Urbig, também se machucou contra o Dortmund: em uma disputa com Carney Chukwuemeka, foi atingido no rosto pelo joelho do adversário.