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A pesada derrota por 5 a 0 sofrida pela seleção holandesa na noite desta segunda-feira, na casa da Alemanha, abalou o técnico Xavi Hernández e os astros da Holanda, que jamais imaginaram que a partida terminaria com um placar tão elástico, sobretudo depois da goleada de 7 a 0 sobre a Grécia, apenas cerca de três dias antes.

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"Estou muito decepcionado, e isso é lamentável, porque eu estava muito orgulhoso dos jogadores até hoje. O que aconteceu hoje foi inacreditável e foi um choque para mim como treinador", disse Xavi. "Conversei com os jogadores e disse a eles que precisamos mudar a nossa mentalidade. Não conseguimos competir hoje porque não fomos fiéis aos nossos valores. Não podemos aceitar isso. Temos que mudar muitas coisas a partir de hoje, precisamos de jogadores que tenham espírito", acrescentou.

Sobre as ausências de Virgil van Dijk e Frenkie de Jong, afirmou: "Isso não tem nenhuma relação com o que aconteceu". Quanto à possibilidade de convocar jogadores diferentes no futuro, explicou: "Como treinador, cabe a mim a responsabilidade de tomar as decisões. Agora temos tempo até março e, felizmente, cumprimos o nosso objetivo principal, que era a classificação para as quartas de final". Xavi prosseguiu: "Foi vergonhoso hoje. 99% deste resultado se deve aos nossos valores. Também temos que elogiar a Alemanha, porque enfrentamos grandes dificuldades por causa da qualidade do seu jogo".

Sobre o próximo período, declarou, em entrevista reproduzida pelo site da emissora holandesa NOS: "Vou acompanhar os jogadores e analisar o que aconteceu". E completou: "Estávamos construindo algo bom até hoje, mas hoje foi exatamente o contrário. É apenas uma partida, e eu, pessoalmente, estou tentando entender o que aconteceu. Vamos aprender muito com este jogo".

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Dumfries: "Foi um fracasso coletivo"

Por sua vez, Denzel Dumfries, capitão da seleção holandesa, falou sobre a derrota: "Foi um fracasso coletivo. Fizemos uma atuação muito decepcionante nesta noite".

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Ao comentar a reação dos jogadores depois do quinto gol sofrido, acrescentou: "Claro que houve irritação entre nós. Isso não deveria acontecer, e por isso expressamos isso uns aos outros".

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Dumfries continuou: "Havia frustração, e eu tentei manter a concentração, porque você precisa continuar jogando. Nessas situações, tentamos dar as mãos uns aos outros, mas é difícil. Fomos muito fracos nas divididas e deixamos espaços enormes, o que os tornou perigosos nas transições ofensivas".

Sobre o contraste entre a vitória por 7 a 0 sobre a Grécia e a derrota para a Alemanha, disse: "Depois de uma vitória como aquela sobre a Grécia, você quer manter a boa sensação, mas não conseguimos seguir no mesmo caminho. O desempenho simplesmente não foi suficiente".

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Dumfries admitiu sua responsabilidade no primeiro gol, marcado por Derry Scherhant: "No gol do 1 a 0, recuei demais, o que deu muito espaço a ele. Ele usa o pé direito, eu sei disso, e isso não deveria ter acontecido". E concluiu: "Sou sempre muito franco comigo mesmo em relação a essas coisas. Como eu disse, há muita frustração".

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