Chivu assume responsabilidade pelo colapso da Inter e novo choque envolvendo Lautaro

Cristian Chivu, técnico da Inter de Milão, assumiu total responsabilidade pela recente derrota diante do Club Brugge, na última terça-feira, confirmando ao mesmo tempo a ausência do astro Lautaro Martínez até o fim da data Fifa de novembro.

A Inter sofreu uma derrota surpreendente em casa por 4 a 3 contra o Club Brugge, pela Liga dos Campeões. O "Nerazzurri" se prepara para voltar ao Campeonato Italiano neste sábado, em partida fora de casa contra o Bologna, mas o tropeço europeu continua dominando as conversas na imprensa.

O site "Football Italia" divulgou as palavras de Chivu: "É uma competição diferente da Liga dos Campeões, e jogamos apenas quatro dias depois. A equipe teve dois dias para se recuperar e fizemos um bom treino juntos hoje. Descobrimos um problema que o Lautaro sofreu depois do jogo, e ele não estará disponível."

O treinador falou sobre o que aconteceu na derrota europeia: "Nós assumimos nossas responsabilidades. Houve algo que não funcionou corretamente nos últimos 30 minutos contra o Brugge, mas não podemos esquecer o que fizemos de bom na primeira hora da partida, até ficarmos atrás por 2 a 1."

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E seguiu sua análise: "Criamos muitas chances e entramos no segundo tempo com a mentalidade certa, criando duas oportunidades claras. Depois tudo desmoronou após o segundo gol. Precisamos analisar aquilo como se fossem duas partidas em uma só. Precisamos mostrar uma reação e encontrar nova energia o mais rápido possível. Não devemos sentir pena de nós mesmos; precisamos responder com força."

A Inter sofreu oito gols em seis partidas do Campeonato Italiano e outros seis gols em dois jogos da Liga dos Campeões, o que levantou questionamentos sobre como recuperar a solidez defensiva. Chivu respondeu: "Isso tem que começar por mim. Sou o primeiro responsável."

E completou: "Precisamos desenvolver uma mentalidade coletiva e assumir responsabilidade. Este é um grupo excelente de jogadores; só precisamos encontrar unidade e nos reconectar com os diferentes momentos do jogo, sem deixar que as adversidades nos derrubem. Não devemos transformar a derrota para o Club Brugge em um drama, mesmo que tenha sido dolorosa, porque as expectativas eram altas."

E acrescentou sobre o andamento da partida: "Era uma vitória que poderíamos ter conquistado, e digo isso com o máximo respeito ao adversário. Eles estavam bem organizados e nos causaram problemas quando recuamos mentalmente. Perdemos a confiança e ficamos dispersos. Agimos com emoção em vez de manter nossa organização."

Lautaro Martínez havia marcado dois gols contra o Club Brugge, mas sofreu uma lesão durante a partida que o afastará dos campos por cerca de um mês, o que significa sua ausência no aguardado dérbi de Milão. Chivu comentou: "Não sou médico. Me disseram que esse é o tempo de recuperação. Estamos falando do retorno dele depois da data Fifa. Precisamos simplesmente fazer o que sempre fazemos, com ou sem o Lautaro. Todos devem mostrar espírito de liderança e nos ajudar na busca por ambições maiores."

Vale lembrar que a Inter lidera a classificação do Campeonato Italiano com 16 pontos, à frente do Lazio, segundo colocado, apenas pelo saldo de gols.