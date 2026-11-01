As declarações de Kylian Mbappé não passaram despercebidas na China, depois de se transformarem em uma crise que projetou sua sombra sobre a presença do Real Madrid nas telas chinesas, em um cenário incomum que reflete a dimensão das consequências deixadas por um vídeo do astro francês, que gerou ampla indignação pelo que continha de ofensa ao antigo líder chinês Mao Tsé-Tung.

A China cumpriu sua ameaça de fato, depois que o confronto entre Real Madrid e Racing Santander, realizado na 11ª rodada do Campeonato Espanhol, ficou ausente das telas da televisão chinesa, em cumprimento às ameaças que se seguiram à polêmica envolvendo Mbappé.

O site francês "Foot Mercato" informou que a televisão chinesa não transmitiu a partida, que terminou com a vitória do Real Madrid por 3 a 0, após a repercussão de um vídeo no qual Mbappé aparece descrevendo Mao Tsé-Tung, o antigo líder da China, como ditador.

Segundo a agência de notícias francesa "France Presse", a partida não foi exibida em nenhum dos dois canais esportivos pertencentes à emissora de rádio e televisão chinesa "CCTV", nem esteve disponível na plataforma (Migu), um dos principais serviços de transmissão digital do país.

E a questão não se limitou ao confronto do Real Madrid, já que a agência francesa indicou que nenhuma partida das competições do Campeonato Espanhol durante esta rodada foi transmitida pela televisão chinesa até o momento, em um desdobramento notável que coincidiu com a crise provocada pelo vídeo de Mbappé.

Mas o paradoxo é que a plataforma "Migu" continuou transmitindo outras partidas da competição, entre elas o confronto que viu o Barcelona atropelar seu rival Deportivo Alavés pelo placar de 6 a 1, no último sábado, o que tornou a ausência da partida do Real Madrid na plataforma ainda mais chamativa.

No âmbito esportivo, o Real Madrid não foi afetado pelo que aconteceu fora das quatro linhas e conseguiu obter uma vitória merecida sobre o anfitrião Racing Santander por 3 a 0, no duelo que teve como palco o estádio El Sardinero.

Com essa vitória, a equipe merengue deu continuidade à sua série de resultados positivos, reduzindo a diferença para o Barcelona, líder da tabela de classificação do Campeonato Espanhol, para três pontos, reforçando sua posição na terceira colocação.

Dessa forma, o Real Madrid combinou uma vitória importante na disputa pelo título de La Liga com uma crise midiática inesperada no mercado chinês, depois que as declarações de Mbappé se tornaram o motivo para privar seus torcedores de lá de acompanhar uma das partidas da equipe, em meio a questionamentos sobre as consequências desse episódio na relação do clube com as plataformas de mídia chinesas.