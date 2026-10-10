A diretoria do Chelsea se prepara para renovar suas tentativas de contratar o francês Jules Koundé, zagueiro do Barcelona, diante da queda em seu rendimento e da perda do lugar no time titular da equipe catalã em comparação com o que apresentava na temporada passada.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", o zagueiro francês é um dos nomes de maior destaque, ao lado de Alejandro Baldé, que não evoluíram da forma esperada sob o comando do técnico Hansi Flick. O treinador alemão ficou conhecido por sua capacidade de desenvolver jovens talentos dentro do Barcelona, o que permitiu que outros jogadores, especificamente Gerard Martín e Eric García, assumissem posições de destaque e garantissem suas vagas em detrimento do jogador vindo do Sevilla, que vem perdendo minutos aos poucos.

Eric García vem se firmando claramente como opção titular na ala direita da defesa da equipe, após a grande evolução em seu rendimento depois do retorno de um período de empréstimo ao Girona, de onde havia saído anteriormente por estar fora dos planos da equipe. Ele conseguiu recuperar seu lugar como jogador internacional na seleção espanhola e tornar-se uma carta na manga e um elemento essencial para o técnico Hansi Flick, que o utilizou nas posições de zagueiro central, lateral direito e volante.

O Chelsea volta a intensificar seus esforços para contratar o jogador, após o clube inglês ter fracassado em concretizar a transferência de Jules Koundé no verão de 2022, apesar de ter estado perto de fechá-la antes da intervenção de Joan Laporta para finalizar o negócio em favor do Barcelona. No entanto, os bons níveis que o zagueiro francês apresentou de modo geral fizeram com que os dirigentes da capital britânica mantivessem seu interesse contínuo em seus serviços e informassem o entorno do jogador sobre isso em diversas ocasiões.

O jornalista Mateu Moretti disse no programa "La Pizarra": "Há vários clubes da Premier League acompanhando com grande interesse a situação do jogador, e o Chelsea já se informou sobre ele no verão passado e está disposto a voltar a se mexer por ele".

Moretto afirmou em suas declarações: "Se dependesse do Chelsea, eles sondariam a situação durante a atual janela de transferências de inverno, dependendo especialmente do valor financeiro que o Barcelona vai pedir".

O Chelsea não é o único grande clube europeu interessado em contratar o zagueiro francês, já que o jornal alemão Bild aponta que o Bayern de Munique também o coloca em seu círculo de interesses.

Os indicativos atuais confirmam que a diretoria do clube catalão vai exigir um valor não inferior a 50 milhões de euros para abrir mão dos serviços de Jules Koundé e permitir sua saída, apesar de esse negócio estar intimamente ligado às necessidades do Barcelona no mercado de transferências, seja para reforçar o ataque com um atacante de nível mundial ou para reforçar a posição de lateral.

Enquanto isso, o jogador francês não pensa atualmente em deixar o clube, devido ao seu forte apego à cidade de Barcelona e ao clube, tendo afirmado em declarações anteriores sua total determinação em se concentrar para recuperar seu nível habitual e garantir sua vaga de titular.



