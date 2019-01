Chelsea está de olho em Coutinho, diz jornal inglês

Express diz que os Blues estão dispostos a pagar cerca de 115 milhões de euros pelo brasileiro

Philippe Coutinho não atravessa o seu melhor momento no Barcelona e os rumores sobre uma possível saída do Camp Nou ganhou força nas últimas semanas. Após o Manchester City cogitar o craque brasileiro, agora é a vez do Chelsea entrar no randar.

De acordo com o Daily Express, os ingleses já teriam pedido maiores informações sobre o futuro do meia no clube catalão.

Ainda segundo a publicação, o Chelsea está disposto a pagar 115 milhões de libras pelo jogador da seleção brasileira.

Vale lembrar que o Barcelona pagou cerca de 140 milhões de euros ao Liverpool para assinar com Coutinho em janeiro de 2018. Pelos catalães, o meia participou de 48 jogos e marcou 16 gols.