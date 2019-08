Chegada de Neymar pode mexer com futuro de Dembélé no Barcelona

Francês estaria sendo oferecido ao Barcelona para o Paris Saint-Germain como moeda de troca; Dembélé não pretende deixar o Barça

O destino de Neymar poderá interferir diretamente no futuro de Dembélé, do . Cogitado no Barça, e , Ney recebeu propostas dos três clubes, apesar do ter negado negociar o jogador.

Desta forma, Dembélé poderia estar envolvido na negociação por Neymar como moeda de troca. O Barcelona acredita que a melhor chance de contratar Neymar, do , é incluir Ousmane Dembélé no acordo, segundo informou o le10sport .

O PSG teria demonstrado interesse no francês e o Barça decidiu incluí-lo na última oferta ao clube da . Apesar das pressões que foram impostas a Dembélé o jogador não estaria disposto a aceitar deixar o Barça. O clube, por sua vez, deve trabalhar para convencê-lo a se juntar a equipe francesa.

(Foto: Getty composite)

O time francês ainda não escalou o jogador nas duas primeiras partidas do clube nesta temporada, até então. O atacante ficou de fora dos primeiros confrontos do time na Ligue 1 devido a lesão que o tirou da . Porém, Ney retomou o treinamento completo e teria condições de entrar em campo se não fosse a incerteza do Paris Saint-Germain de que poderia vendê-lo até o final da janela de transferência europeia, em dois de setembro.

Até o momento, o técnico Thomas Tuchel justificou oficialmente a ausência de Neymar nas partidas por ainda não estar recuperado da lesão que sofreu em 5 de junho em amistoso com a seleção brasileira.

As coisas podem mudar no próximo domingo (25), contra o no Parque dos Príncipes, uma vez que, de acordo com o Le Parisien , Neymar poderia começar ou terminar a partida com o elenco. O brasileiro já está treinando com o resto dos companheiros.