Os Rojiblancos compartilharam em seus canais um vídeo de uma impressora da qual sai um papel com a inscrição "Chega de assédio aos árbitros". Nele também aparece o português segurando, na mão direita, um papel com duas cenas do jogo de domingo durante a entrevista coletiva após a derrota de sua equipe por 2 a 1.

O incidente aconteceu de fato no domingo, quando Mourinho, visivelmente contrariado, fez duras críticas ao árbitro Miguel Angel Ortiz Arias. Na folha, era possível ver duas capturas de tela que deveriam provar que o juiz havia prejudicado os Merengues com dois erros de arbitragem. "A história da partida está aqui", disse "The Special One" ao apresentar o papel.

Nas duas jogadas, na opinião dele, o Atlético deveria ter sido punido com expulsão. "As faltas de Kang-in Lee e Romero em Valverde e Bellingham foram cartões vermelhos claros!", disse Mourinho, rangendo os dentes, e logo em seguida insinuou uma teoria da conspiração: "O senhor Trujillo, o árbitro de vídeo, que não pediu ao árbitro que revisasse novamente a situação do cartão vermelho de Kang-in Lee, tem uma história muito estranha com o Real Madrid", afirmou, antes de completar: "No que diz respeito ao pobre árbitro Ortiz, está claro que ele não aguenta a pressão em jogos desse tipo. Ele não tem experiência para apitar um dérbi." Ele culpou o comitê de seleção. "Foi tudo muito estranho."

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, rebateu: "Temos que ter cuidado com o que dizemos e precisamos saber como demonstrar respeito aos outros. Quando alguém ultrapassa esse limite do respeito, isso é perigoso, independentemente de se chamar Mourinho, Flick ou Simeone. Nunca deveríamos ultrapassar esse limite." A imprensa espanhola classificou em grande parte a polêmica aparição do técnico do Real como ridícula. O Marca, por sua vez, escreveu sobre o retorno do "velho conhecido Mourinho".

Por que o vídeo do Atlético de Madrid também deve ser entendido como crítica?

A provocação do vídeo do Atlético contra Mourinho, por sua vez, também deve ser entendida como crítica. No passado, o Real já havia procurado com frequência culpar os árbitros pelas derrotas e, sobretudo por meio do canal oficial do clube, feito declarações questionáveis. Foi o caso também após a derrota para o rival da cidade. "Ou Ortiz Arias erra de propósito, ou é um covarde sem honestidade e profissionalismo", disse a RMTV sobre as cenas em questão, segundo citação do jornal AS.

Na visão de Mourinho, a equipe de arbitragem virou a partida de cabeça para baixo com suas decisões. "O jogo deveria ter ficado por 50 minutos em onze contra nove, mas em vez disso virou onze contra dez contra nós", afirmou. Aos 52 minutos, o Atlético abriu o placar graças a um pênalti convertido por Alejandro Grimaldo, depois de o defensor do Real Dean Huijsen ter sido expulso instantes antes com o segundo cartão amarelo.

O dérbi quente já havia escalado depois do primeiro tempo, quando jogadores e treinadores de ambas as equipes, entre eles o ex-internacional Antonio Rüdiger, se desentenderam a caminho do vestiário.

Para o Real, já foi a segunda derrota na temporada após sete rodadas, motivo pelo qual os Blancos entram na longa pausa para a data Fifa apenas na quarta colocação. Na liderança está o Barcelona, com sete vitórias, seguido pelo Atlético, que já tem cinco pontos a menos.