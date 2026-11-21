Como assistir a Chapecoense AF x Cruzeiro com uma VPN

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 36 21 de nov. de 2026 - 19:00

A Chapecoense recebe o Cruzeiro em um confronto da Série A entre uma equipe que luta pelo título e outra já rebaixada. A partida marca o retorno do Cruzeiro a Chapecó, onde os dois clubes se enfrentaram pela Copa do Brasil no início desta temporada.

A campanha da Chapecoense em 2026 tem sido marcada por dificuldades constantes. A equipe de Vinicius Bergantin ocupa a lanterna da Série A, em 20º lugar, com apenas quatro vitórias em 34 jogos pelo campeonato. O rebaixamento para a Série B foi confirmado antes desta reta final, e o time perdeu quatro das últimas cinco partidas na liga.

O clube também teve saídas importantes nas últimas semanas. O ex-ponta da Premier League Yannick Bolasie deixou a equipe em comum acordo após a confirmação do rebaixamento, encerrando uma passagem de dez meses em que disputou 34 jogos e marcou três gols.

O Cruzeiro chega em situação bem diferente. A equipe de Artur Jorge ocupa o terceiro lugar na Série A e venceu cinco partidas consecutivas pelo campeonato, incluindo o triunfo por 2 a 1 sobre o Palmeiras em seu jogo mais recente. O time segue firme na disputa pelas primeiras posições com a temporada entrando na reta final.

A sequência recente dos visitantes inclui vitórias sobre Bahia, Atlético-MG e Remo. O Cruzeiro não perde pelo campeonato desde o início de outubro. Com a disputa pelo título ainda aberta, a equipe buscará manter o bom momento em Santa Catarina.

Para a Chapecoense, o foco agora é encerrar com dignidade sua temporada na primeira divisão antes de iniciar a reconstrução para a Série B. Em seu último jogo em casa nesta campanha, terá pela frente um Cruzeiro difícil de conter.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir a Chapecoense x Cruzeiro ao vivo.

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