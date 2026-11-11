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A seleção da França entra no confronto contra a Itália, marcado para a noite de amanhã, quinta-feira, na cidade de Milão, com mais de um objetivo em mente, já que a importância do aguardado duelo não se limita à disputa entre os líderes do Grupo 1 da Liga das Nações da UEFA, mas se estende à definição da classificação às quartas de final, com a chance de encerrar a fase de grupos na liderança antes da última rodada.

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A seleção francesa, comandada por Zinedine Zidane, leva clara vantagem nas contas do grupo, após somar 10 pontos em quatro partidas, contra 7 pontos da Itália e 6 da Bélgica, enquanto a seleção turca ocupa a lanterna sem nenhum ponto.

O confronto de ida entre França e Itália havia terminado empatado em 1 a 1, em uma partida marcada por um erro de Lucas Da Cunha que originou o gol de empate italiano, mas a seleção francesa entra no duelo de quinta-feira com o objetivo de assegurar sua classificação às quartas de final, antes mesmo de pensar em garantir a liderança.

UEFA Nations League A Grp. 1 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 França FRA 4 3 1 0 7 2 +5 10 V E V V 2 Itália ITÁ 4 2 1 1 8 5 +3 7 V E V D 3 Bélgica BÉL 4 2 0 2 6 5 +1 6 D V D V 4 Turquia TUR 4 0 0 4 2 11 -9 0 D D D D Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento

Empate basta à França para avançar

A seleção francesa tem seu destino nas próprias mãos, já que lhe basta o empate diante da Itália para garantir o encerramento do grupo entre o primeiro e o segundo lugar e, consequentemente, a classificação às quartas de final da Liga das Nações da Europa, sem precisar esperar o resultado da última rodada, segundo relatório da rede RMC francesa.

Isso ocorre em meio à disputa direta entre Itália e Bélgica pela segunda vaga, já que as duas seleções se enfrentam no próximo domingo em Bruxelas, o que faz com que conquistar um ponto no estádio San Siro seja suficiente para a França evitar entrar em contas complicadas quanto à classificação.

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Como Zidane garante a liderança do grupo?

A ambição da seleção francesa não se limita a assegurar a classificação, pois ela pode garantir o primeiro lugar de forma antecipada no confronto com a Itália, por meio de uma vitória no estádio San Siro.

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A vitória daria à França a liderança do grupo de maneira oficial, sem possibilidade de que qualquer adversário a alcance nas contas, o que poderia permitir a Zidane fazer mudanças em sua escalação e dar oportunidade a alguns jogadores jovens no último duelo contra a Turquia, marcado para três dias depois em Bordeaux.

Mas a surpresa é que o empate também pode ser suficiente para a França encerrar a fase de grupos na liderança, desde que marque pelo menos dois gols e não perca, de acordo com as regras do torneio, que adotam o critério do confronto direto após a igualdade de pontos entre as seleções.

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Cenários de classificação e liderança da França

- Empate diante da Itália: garante à França a classificação às quartas de final, com a definição da liderança caso marque pelo menos dois gols.

- Vitória sobre a Itália: dá à França a classificação às quartas de final e assegura oficialmente a liderança do grupo.

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- Derrota diante da Itália: não significa a eliminação da França da disputa por classificação nem a perda da chance de liderança, já que ela terá um último confronto contra a Turquia para definir sua situação.

Caso a seleção francesa sofra uma derrota em Milão, terá uma segunda chance ao receber a Turquia no domingo, já que a vitória sobre a seleção turca garante a classificação às quartas de final e também lhe dá a liderança do grupo caso a Itália tropece diante da Bélgica, com empate ou derrota.

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Dessa forma, Zidane entra no confronto com a Itália em uma situação relativamente confortável do ponto de vista das contas, mas tem a chance de encerrar a missão de forma antecipada e evitar esperar até a última rodada para definir a classificação e a liderança.