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England Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Cenários emocionantes... Harry Kane conta detalhes de seu encontro com Trump

H. Kane
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Uma experiência única

Harry Kane, capitão da seleção da Inglaterra, confirmou que já jogou uma partida de golfe com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descrevendo essa experiência como “extremamente excepcional”, antes do aguardado confronto de sua seleção contra a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo.

Trump havia revelado no início desta semana que jogou golfe com Kane e disse aos jornalistas: “Acho que o Kane é um jogador incrível. Joguei golfe com ele e gosto muito dele. Ele também é um bom jogador de golfe, é realmente incrível”.

Kane explicou que aquela partida aconteceu há 18 meses, na Flórida, e expressou sua admiração pelo nível de Trump no golfe, apesar de ele ter 80 anos.

O atacante de 32 anos disse, antes do confronto entre Inglaterra e Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo amanhã, sábado: “Sinceramente, joguei bem, mas há 18 meses ele me convidou para jogar quando eu estava em Palm Beach”.

E acrescentou: “Quando o presidente dos Estados Unidos te convida para algum lugar, é uma experiência realmente excepcional, seja para conhecê-lo ou para jogar golfe com ele”.

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E continuou: “O nível dele no golfe é muito bom, para ser sincero. Espero conseguir jogar no mesmo nível quando chegar à idade dele, isso é certo. Foi uma experiência única, e fiquei muito grato só por ele ter me convidado para jogar”.

Keane confirmou que a seleção da Inglaterra busca agradar ao lendário Sir David Beckham, depois que o ex-capitão dos Três Leões fez questão de se encontrar com os jogadores na véspera do confronto decisivo contra a seleção da Noruega, liderada por Erling Haaland.

A seleção da Inglaterra realizou seu treino ontem, sexta-feira, nas instalações do Inter de Miami, clube da liga americana, do qual Beckham é coproprietário.

Beckham, de 51 anos, assistiu ao treino em Fort Lauderdale, acompanhado de seus filhos Romeo e Cruz, e conversou com os jogadores dentro do ginásio antes de eles irem para o campo, depois de já ter assistido a várias partidas da Inglaterra na Copa do Mundo neste verão.

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