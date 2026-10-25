Os craques franceses Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé vão comparecer à cerimônia da Bola de Ouro, marcada para a noite da próxima segunda-feira, em Londres, segundo a rede francesa "RMC".

Mbappé, que vai disputar o Clássico com o Real Madrid diante do Barcelona neste domingo, e Dembélé, vencedor do prêmio no ano passado, viajarão à capital britânica nas próximas horas.

Dembélé está fora da lista do Paris Saint-Germain, que enfrentará o Lyon na noite da próxima segunda-feira, por conta de lesão.

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Já o restante da delegação do Paris Saint-Germain ainda tem presença incerta. Isso porque é esperado que Khvicha Kvaratskhelia passe por uma cirurgia em um futuro muito próximo, possivelmente em Doha, para tratar uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Também não está confirmada a presença do capitão da equipe, Marquinhos, que sofreu uma lesão na coxa direita durante o confronto contra o Barcelona (4 a 2). Já o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, que costuma estar em Londres por motivos profissionais, deve definir sua situação nos últimos momentos.

Assim como ocorreu no ano passado, o Paris Saint-Germain disputa uma partida na noite da cerimônia da Bola de Ouro, enfrentando desta vez o Olympique Lyonnais. A equipe parisiense havia perdido, na mesma ocasião, no ano passado, para o Olympique de Marseille pelo placar de 1 a 0.

E, à semelhança do ano passado, Ousmane Dembélé, que sofre com uma lesão na coxa, poderá viajar a Londres para comparecer à cerimônia, apesar de desfalcar seu time na partida.



