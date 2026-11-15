Cenário maluco: vitória dramática da Croácia na Liga das Nações

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A seleção da Croácia conquistou uma vitória emocionante sobre a República Tcheca pelo placar de 2 a 1, no confronto que reuniu as duas equipes na noite de domingo no estádio Opus Arena, pela sexta rodada da Liga das Nações da UEFA, depois que os minutos finais testemunharam uma reviravolta dramática no resultado, com dois gols consecutivos que devolveram a emoção à partida antes de os visitantes decidirem o duelo a seu favor.

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A seleção croata conseguiu manter sua vantagem inicial, apesar das tentativas dos donos da casa de reagir, antes de a situação se complicar nos minutos finais com o empate da República Tcheca. A resposta da Croácia, porém, veio rápida, com Mayer marcando o gol da vitória apenas dois minutos depois, garantindo três pontos preciosos para sua seleção.

A seleção croata não precisou de muito tempo para impor sua presença na partida, surpreendendo os donos da casa com um gol logo aos dois minutos de jogo, de autoria de Ivan Perisic, que aproveitou um contra-ataque bem armado e o finalizou com uma conclusão direta para dentro das redes.

O gol surgiu após um belo passe de Pjaca para Perisic, que se encontrou em espaço livre pelo lado direito e disparou um chute certeiro que o goleiro não conseguiu defender, abrindo a vantagem croata cedo.

O gol deu à seleção croata uma vantagem moral e tática, impondo seu ritmo ao desenrolar do jogo e apostando na pressão alta para recuperar a bola rapidamente, movimentando-se com flexibilidade no meio-campo em busca de novos espaços para ampliar o placar.

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Por outro lado, a seleção tcheca pareceu abalada pelo gol prematuro e precisou de algum tempo para entrar no clima da partida, antes de começar gradualmente a buscar o caminho de volta, aproveitando as movimentações pelos lados e os cruzamentos.

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Os donos da casa tentaram ameaçar a meta de Livakovic, mas suas tentativas careceram da precisão necessária, enquanto Perisic seguia incomodando a defesa tcheca com suas movimentações pelas pontas, sem conseguir marcar o segundo gol.

A Croácia esteve perto de ampliar sua vantagem em mais de uma oportunidade, com destaque para a tentativa de Gvardiol a curta distância após um escanteio, quando tentou desviar a bola de calcanhar em direção ao gol, mas o goleiro conseguiu defender, antes que outra chance se perdesse no rebote.

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Os jogadores da Croácia também reclamaram de pênalti após a queda de Perisic dentro da área em uma dividida com um dos zagueiros, mas o árbitro não marcou nada, mantendo-se a vantagem croata por um a zero até o fim do primeiro tempo.

A República Tcheca reage, e Mayer responde rápido

Com o início do segundo tempo, a seleção tcheca tentou elevar o ritmo de sua atuação e pressionar com mais intensidade a defesa da Croácia, aproveitando as movimentações de Hlozek e Hubi, mas o toque final permaneceu o principal obstáculo diante de suas tentativas ofensivas.

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Por outro lado, a seleção croata não abriu mão de sua ambição ofensiva e seguiu em busca do segundo gol por meio dos contra-ataques e das movimentações pelos lados, estando perto de ampliar o placar em mais de uma oportunidade.

Matanovic se destacou em uma das tentativas depois de receber a bola pelo lado esquerdo e avançar em direção à área antes de disparar um chute rasteiro em direção à trave próxima, mas o goleiro da República Tcheca brilhou ao afastar.

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Kovacic também tentou ameaçar a meta com um chute da entrada da área, mas a bola chegou com facilidade ao goleiro, enquanto Matanovic desperdiçou outra chance a curta distância depois que a defesa interveio para afastar a bola antes que ela chegasse às redes.

Com a partida se aproximando do fim, a seleção tcheca intensificou suas tentativas em busca do empate e finalmente conseguiu chegar à meta de Livakovic aos 84 minutos.

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O gol saiu dos pés de Hlozek, que disparou um chute inicialmente bloqueado pela defesa, antes de recuperar o rebote, ajeitar a bola para si com a perna esquerda e disparar um chute forte que foi morrer no ângulo mais distante, fazendo as arquibancadas explodirem na comemoração do gol de empate.

Mas a alegria dos donos da casa não durou muito, já que a seleção croata deu uma resposta dura apenas dois minutos depois, quando Mayer conseguiu marcar o gol da vitória aos 86 minutos.

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Mayer aproveitou o espaço disponível dentro da área e recebeu a bola em posição favorável para finalizar, antes de direcioná-la com precisão em direção à trave mais distante, devolvendo a vantagem à Croácia e chocando os donos da casa em um momento fatal.

A seleção tcheca tentou reagir novamente durante os minutos restantes, mas a seleção croata conseguiu manter sua vantagem, e o árbitro apitou o fim do jogo decretando a vitória dos visitantes pelo placar de 2 a 1, em um confronto decidido pelos pequenos detalhes e pela eficiência diante do gol.

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A situação do grupo após o confronto

Com essa vitória, a seleção croata elevou sua pontuação para 6 pontos, encerrando sua caminhada no grupo na terceira colocação, enquanto a seleção tcheca permaneceu sem pontos na lanterna da tabela, caindo para o segundo nível.

Por outro lado, as seleções da Inglaterra e da Espanha garantiram a classificação às quartas de final, depois de a seleção inglesa liderar o grupo com 15 pontos, superando a espanhola pelo saldo de gols, já que esta encerrou a fase com a mesma pontuação.

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A Croácia saiu do confronto com uma importante vitória moral, depois de demonstrar sua capacidade de lidar com os momentos difíceis, enquanto a seleção tcheca recebeu um golpe duro ao perder uma partida da qual esteve perto de sair com o ponto do empate, antes de Mayer estragar suas comemorações com um gol fatal.