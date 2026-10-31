A polêmica crise entre Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, e a China ultrapassou as fronteiras do futebol e trouxe de volta à tona as consequências que podem decorrer do confronto das competições esportivas com o gigante asiático.

O jornal Sport informou que a televisão oficial chinesa suspendeu a transmissão das partidas da La Liga depois que Mbappé comentou uma imagem satírica na qual seu rosto aparecia montado sobre a imagem do líder chinês Mao Tsé-Tung, sem mencionar o nome dele explicitamente.

O jogador, a liga do Campeonato Espanhol e o clube merengue se apressaram em apresentar suas desculpas, diante da ameaça de entrar em uma crise que poderia causar grandes perdas financeiras para as três partes.

Nos últimos dias, essa crise foi comparada a um incidente semelhante que a liga de basquete norte-americana enfrentou anos atrás.

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Em outubro de 2019, Daryl Morey, que na época ocupava o cargo de gerente-geral da equipe do Houston Rockets, publicou uma mensagem na plataforma Twitter na qual declarou seu apoio aos protestos em Hong Kong, dizendo: "Lutem pela liberdade. Apoiem Hong Kong".

Morey apagou a mensagem pouco tempo depois, mas a reação foi imediata. A federação chinesa de basquete, que era presidida pelo ex-jogador Yao Ming, suspendeu sua cooperação com a equipe do Rockets, um dos clubes mais populares do país asiático, justamente graças ao período que Yao passou em Houston.

A crise rapidamente ultrapassou as fronteiras da equipe do Rockets, pois a televisão oficial chinesa retirou as partidas da liga de basquete norte-americana de sua grade de programação, além de várias empresas terem suspendido seus acordos comerciais. E a liga se viu diante de uma enorme crise em um de seus mercados internacionais mais importantes.

Centenas de milhões em jogo

O golpe econômico foi grande. Em fevereiro de 2020, Adam Silver, comissário da liga de basquete norte-americana, estimou que o confronto poderia custar à competição centenas de milhões de dólares, mas esclareceu que as perdas previstas seriam inferiores a 400 milhões de dólares. Na verdade, a liga perdeu 200 milhões de dólares apenas durante o ano de 2019, após a eclosão da crise.

Silver defendeu o direito de Morey à liberdade de expressão, apesar das repercussões comerciais daí decorrentes. Ao mesmo tempo, o boicote televisivo perdurou por um longo período. A televisão chinesa transmitiu excepcionalmente uma única partida das finais de 2020 entre Los Angeles Lakers e Miami Heat, mas a transmissão regular das partidas só voltou em 2022.

As consequências econômicas não se limitaram à suspensão da transmissão televisiva, pois a equipe do Houston Rockets perdeu cerca de 20 milhões de dólares em decorrência do cancelamento de acordos comerciais, além de a liga de basquete norte-americana ter sido obrigada a reduzir suas previsões sobre o crescimento do teto salarial por causa do desentendimento com a China.

Foi um golpe que afetou tanto os clubes quanto os jogadores e revelou o quanto a competição depende comercialmente do mercado asiático.

As relações comerciais começaram a se recuperar gradualmente desde então. Em outubro deste ano, as equipes do Houston Rockets e do Dallas Mavericks disputaram dois jogos preparatórios em Macau, em um indicativo da dimensão que alcançaram os esforços da liga de basquete norte-americana para reconstruir suas relações com o mercado chinês.

E agora as consequências se estenderam até Mbappé e o futebol espanhol. Além da suspensão da transmissão pela televisão chinesa, várias marcas comerciais chinesas encerraram seus acordos com o astro francês.

A liga de basquete norte-americana levou vários anos até que suas relações com a China voltassem ao normal, um precedente que reflete a magnitude do impacto que uma crise individual pode deixar em toda uma competição esportiva.