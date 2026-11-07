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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Cena surpreendente em Mestalla: situação crítica obriga o árbitro a interromper a partida do Real Madrid

Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Espanha

O que aconteceu?

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O árbitro Hernández Maíso interrompeu a partida entre Real Madrid e Valencia temporariamente, depois que um dos torcedores passou mal nas arquibancadas do estádio Mestalla, para que fossem prestados os primeiros socorros necessários na área lateral do campo.

O árbitro foi explicar a situação aos jogadores acompanhado do delegado do estádio, enquanto os socorristas se encarregaram de prestar o atendimento médico ao torcedor, com a participação de membros da Cruz Vermelha e da equipe médica do Valencia.

Em uma cena que gerou comoção por parte da torcida, o torcedor lesionado foi retirado das arquibancadas, sob os aplausos dos presentes, antes que a partida fosse retomada.

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