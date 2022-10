Celtic x RB Leipzig: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (11), pela quarta rodada do grupo F da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

O Celtic recebe o RB Leipzig nesta terça-feira (11), às 16h (de Brasília), em Glasgow, pela quarta rodada do Grupo F da Champions League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Na lanterna do grupo com 1 ponto, o Celtic sabe que precisa vencer para seguir na briga por uma vaga na próxima fase. Os escoceses seguem sem poder contar com Callum McGregor e Carl Starfelt, machucados.

Do outro lado, o RB Leipzig está na terceira posição do grupo, com 3 pontos, e venceu justamente o time escocês na rodada passada. A equipe alemã segue com baixas significantes por lesão, com o Gulacsi e Dani Olmo.

Escalações:

Escalação do provável RB LEIPZIG: Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Raum; Kampl, Schlager; Szoboszlai, Nkunku, Werner; Silva.

Escalação do provável CELTIC: Hart; Juranovic, Carter-Vickers, Jenz, Taylor; Hatate, McCarthy, O'Riley; Maeda, Furuhashi, Jota.

Desfalques

RB Leipzig

Peter Gulasci, Lukas Klostermann, Konrad Laimer e Dani Olmo, no departamento, desfalcam os alemães.

Celtic

Callum McGregor e Carl Starfelt, lesionados, são baixas nos escoceses.

Quando é?

• Data: terça-feira, 11 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Celtic Park, Glasgow - STL