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O Bournemouth manteve os 100% de aproveitamento na Liga Europa ao vencer o Celta de Vigo por 2 a 1, apesar de jogar com dez atletas por mais de uma hora. Ajustes táticos feitos pelo banco foram decisivos para a virada dos visitantes na Espanha.

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O confronto pela Liga Europa foi um estudo fascinante do domínio territorial contra a eficiência nas transições. O Celta de Vigo entrou em campo precisando dar impulso à sua campanha continental e apostou em um modelo de posse de bola para alargar o bloco do Bournemouth e explorar os espaços entre os setores. A estratégia se baseava na circulação paciente da bola, com o objetivo de tirar os meio-campistas centrais do Bournemouth de posição e abrir caminhos para Iago Aspas, seu principal articulador.

O Bournemouth, por sua vez, chegou com a confiança de quem tinha 100% de aproveitamento. Seu objetivo tático era manter um bloco médio compacto e atacar rapidamente nos contra-ataques.

A partida mudou de rumo ainda no primeiro tempo, quando Bafodé Diakité foi expulso aos 23 minutos. Os visitantes passaram a defender em um bloco baixo, postura que exigiu enorme disciplina tática e esforço físico para resistir.

A organização tática do Celta de Vigo

O Celta de Vigo adotou uma formação 3-4-3 que se transformava em 3-2-5 nos períodos prolongados de posse. Com Marcos Alonso como principal responsável por fazer a bola avançar desde a defesa, registrando impressionantes 90 passes certos, o Celta buscava dominar o corredor central. Os gatilhos de pressão eram bastante agressivos: assim que os laterais do Bournemouth recebiam a bola, os alas Sergio Carreira e Javi Rueda avançavam para iniciar a pressão alta.

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Na construção das jogadas, o Celta concentrava jogadores pelo lado direito para abrir espaço para Iago Aspas, que atuava com liberdade na armação. A estratégia deu resultado aos 19 minutos, quando Aspas marcou após uma jogada que mostrou a capacidade do Celta de desorganizar a linha defensiva do Bournemouth.

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Na defesa, o time manteve uma linha alta para reduzir os espaços em campo e confiou em seus três zagueiros para lidar com as bolas longas. Porém, apesar de ter 65% da posse e finalizar 20 vezes, faltou eficiência no terço final para decidir a partida. Em vez de penetrar na área do Bournemouth, o Celta muitas vezes recorreu a chutes de longe com pouca chance de gol.

A organização tática do Bournemouth

O Bournemouth começou em um equilibrado 4-4-2, mas a expulsão de Bafodé Diakité aos 23 minutos exigiu uma mudança para o 4-4-1 e, depois, para uma estrutura defensiva em 5-3-1. A prioridade tática passou a ser manter os setores próximos entre si. Antonio Silva foi o destaque da retaguarda, com 13 intervenções defensivas e nove duelos vencidos para proteger o goleiro Michele Di Gregorio.

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Depois da expulsão, a construção de jogadas dos visitantes praticamente desapareceu, e o time passou a evitar o meio-campo ao avançar a bola. A pressão só começava perto da própria área: o Bournemouth deixava o Celta avançar antes de sair em contra-ataques rápidos. Mesmo com apenas 35% da posse, manteve-se muito eficiente.

O time apostou nas bolas paradas e nas transições em lances isolados para criar suas melhores chances. O aproveitamento nas finalizações resumiu esse pragmatismo: foram seis chutes no alvo em apenas dez tentativas, em forte contraste com o desperdício do Celta.

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O duelo tático

O principal duelo tático opôs a circulação da bola de um lado para o outro pelo Celta aos deslocamentos laterais da defesa do Bournemouth. Durante boa parte do primeiro tempo, o Celta levou vantagem ao inverter rapidamente as jogadas, deixando os meio-campistas abertos do Bournemouth indecisos. Com o avanço da partida, porém, o Bournemouth ajustou a distância entre suas linhas defensivas e praticamente eliminou o espaço entre o meio-campo e a linha de quatro defensores onde Aspas costuma se destacar.

O confronto que acabou decidindo o jogo foi entre a linha defensiva alta do Celta e os jogadores descansados do Bournemouth nas transições. Mesmo com um a menos, o Bournemouth conseguiu iniciar contra-ataques desde a defesa graças à capacidade de vencer duelos individuais: foram 56 duelos ganhos, contra 34 do Celta.

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A firmeza dos visitantes nas disputas de bola criou as condições para o contra-ataque que resultou no gol da vitória. O Celta levou vantagem no volume das estatísticas, mas o Bournemouth venceu na eficiência e na imposição física nas duas áreas.

Ajustes durante o jogo

A partida foi moldada por uma série de substituições proativas no Bournemouth. No intervalo, Tyler Adams entrou no lugar de Justin Kluivert para reforçar o meio-campo e proteger melhor a defesa desfalcada. Mais tarde, aos 68 minutos, Rayan substituiu Amine Adli e trouxe a velocidade necessária para explorar a linha defensiva cada vez mais alta do Celta, que buscava o gol com urgência. O gol de Rayan, aos 78 minutos, foi a execução perfeita desse plano.

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Claudio Giraldez, técnico do Celta, tentou responder com as entradas de Williot Swedberg e Ferran Jutglà aos 74 minutos. Swedberg teve impacto significativo e levou perigo ao gol do Bournemouth várias vezes, mas os visitantes reagiram com a entrada de Adrien Truffert e passaram a jogar com cinco defensores, fechando os corredores laterais. A mudança do Celta para um 3-2-5 mais direto no fim do jogo resultou em vários chutes bloqueados e oportunidades desperdiçadas, já que a concentração de jogadores do Bournemouth na defesa se mostrou intransponível. A capacidade do Bournemouth de continuar ameaçando nos contra-ataques, mesmo defendendo em bloco baixo, obrigou o Celta a manter pelo menos dois defensores atrás e impediu que lançasse todos os demais jogadores ao ataque.

No fim, a organização defensiva superior do Bournemouth e a precisão nos contra-ataques foram mais eficazes do que a estratégia ofensiva do Celta de Vigo, baseada no volume de jogadas. Apesar da expulsão de Diakité ainda no início, os visitantes adaptaram sua formação e levaram a melhor nas disputas físicas no meio-campo, aproveitando a incapacidade do Celta de transformar o domínio territorial em chances claras. Os gols de Álvaro Rodríguez e Rayan, ambos originados de momentos de transição eficiente e pressão em bolas paradas, evidenciaram uma atuação tática exemplar de resistência com um jogador a menos.