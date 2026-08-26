A companhia aérea "EgyptAir" assinou um acordo de parceria com o Barcelona da Espanha, tornando-se, por meio dele, a "transportadora aérea oficial exclusiva" da equipe principal masculina de futebol, da equipe de basquete e da equipe de handebol, até o fim da temporada 2028-2029.

O Conselho de Ministros egípcio afirmou, através de sua página oficial no "Facebook", que o acordo inclui a exibição do logotipo da "EgyptAir" na camisa da equipe de handebol do Barcelona.

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O comunicado acrescentou que "o patrocínio de um dos clubes esportivos mais tradicionais do mundo representa um feito sem precedentes na história da EgyptAir".

E prosseguiu: "Este acordo faz parte do plano da companhia EgyptAir de expandir sua frota e sua rede de linhas internacionais, e é uma prova do compromisso da empresa em continuar aprimorando seus serviços".

Vale lembrar que o Barça conta em seu elenco com o atacante internacional egípcio Hamza Abdelkarim, de 18 anos.

A equipe catalã venceu recentemente o Al Ahly do Egito (2 a 1) na Copa Joan Gamper, que representou seu último amistoso antes do início das competições da nova temporada, que o Barça começou com uma goleada sobre o Elche (5 a 0), no último domingo, pela segunda rodada de LaLiga.

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