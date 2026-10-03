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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
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Catástrofe para os companheiros de Modric: Inglaterra devora a Croácia em festival de gols

Croácia x Inglaterra
Croácia
Inglaterra
Liga das Nações A
Croácia
England

A seleção da Inglaterra conquistou uma vitória esmagadora sobre a anfitriã Croácia, por 7 a 0, na noite de sábado, pela terceira rodada da Liga das Nações da Europa.

Os sete gols da Inglaterra foram marcados por Harry Kane (dois), Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka (dois) e Morgan Rogers.

O jornal AS destacou os principais lances da partida, na qual Anthony Gordon foi um dos melhores jogadores em campo, ao lado de Jude Bellingham, que contribuiu com um gol e três assistências.

A seleção inglesa precisou de apenas 8 minutos para abrir o placar, depois que Bellingham serviu a bola de bandeja para Harry Kane, que a mandou com força para dentro das redes.

A partir daí começou a tragédia croata, e a seleção inglesa passou a recuperar seu prestígio. Bellingham, que havia dado a assistência para o primeiro gol, tinha encontro marcado com a rede ele próprio aos 21 minutos, após completar uma bola que Gordon lhe serviu dentro da área e empurrá-la para o fundo das redes.

Em seguida foi a vez do jogador do Barcelona, que marcou pela terceira partida consecutiva com a seleção de seu país, ao aproveitar um belo cruzamento de Jarell Quansah em direção à trave mais distante para fazer o terceiro gol.

Mateo Kovacic tentou balançar as redes aos 41 minutos, mas driblou o goleiro Jordan Pickford e depois errou a finalização diante de um gol completamente vazio.

Bukayo Saka assumiu a missão de liquidar a partida, marcando o quarto gol no último minuto do primeiro tempo.

Harry Kane voltou a marcar logo no início do segundo tempo, e Saka repetiu o feito ao marcar seu segundo gol pessoal, antes de Rogers fazer o sétimo gol aos 87 minutos, após nova assistência de Bellingham.

Luka Modric, estrela da seleção croata, participou da escalação titular, mas deixou o campo aos 56 minutos.

A Inglaterra chegou a 6 pontos, enquanto a Croácia estacionou nos 3 pontos.







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