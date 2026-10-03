A seleção da Inglaterra conquistou uma vitória esmagadora sobre a anfitriã Croácia, por 7 a 0, na noite de sábado, pela terceira rodada da Liga das Nações da Europa.
Os sete gols da Inglaterra foram marcados por Harry Kane (dois), Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka (dois) e Morgan Rogers.
O jornal AS destacou os principais lances da partida, na qual Anthony Gordon foi um dos melhores jogadores em campo, ao lado de Jude Bellingham, que contribuiu com um gol e três assistências.
A seleção inglesa precisou de apenas 8 minutos para abrir o placar, depois que Bellingham serviu a bola de bandeja para Harry Kane, que a mandou com força para dentro das redes.
A partir daí começou a tragédia croata, e a seleção inglesa passou a recuperar seu prestígio. Bellingham, que havia dado a assistência para o primeiro gol, tinha encontro marcado com a rede ele próprio aos 21 minutos, após completar uma bola que Gordon lhe serviu dentro da área e empurrá-la para o fundo das redes.
Em seguida foi a vez do jogador do Barcelona, que marcou pela terceira partida consecutiva com a seleção de seu país, ao aproveitar um belo cruzamento de Jarell Quansah em direção à trave mais distante para fazer o terceiro gol.
Mateo Kovacic tentou balançar as redes aos 41 minutos, mas driblou o goleiro Jordan Pickford e depois errou a finalização diante de um gol completamente vazio.
Bukayo Saka assumiu a missão de liquidar a partida, marcando o quarto gol no último minuto do primeiro tempo.
Harry Kane voltou a marcar logo no início do segundo tempo, e Saka repetiu o feito ao marcar seu segundo gol pessoal, antes de Rogers fazer o sétimo gol aos 87 minutos, após nova assistência de Bellingham.
Luka Modric, estrela da seleção croata, participou da escalação titular, mas deixou o campo aos 56 minutos.
A Inglaterra chegou a 6 pontos, enquanto a Croácia estacionou nos 3 pontos.