O futebol espanhol acordou na manhã desta terça-feira com a notícia da morte do ex-jogador Borja Ferrer, aos 44 anos, após uma longa luta contra a doença que encerrou sua vida cedo demais, fazendo com que o meio futebolístico espanhol perdesse um de seus filhos que deixaram sua marca ao longo da carreira profissional.

O Real Madrid, em comunicado oficial publicado em seu site, lamentou profundamente a morte de Ferrer, que fez parte do elenco do Real Madrid Castilla durante a temporada 2002-2003, destacando o profissionalismo do jogador falecido durante seu período no clube merengue.

O comunicado oficial do clube afirmou: "O Real Madrid, seu presidente e sua diretoria lamentam profundamente a morte de Borja Ferrer, jogador do Real Madrid Castilla na temporada 2002-2003".

E acrescentou o comunicado: "O Real Madrid apresenta suas sinceras condolências e solidariedade a todos os familiares, companheiros e entes queridos. Borja Ferrer faleceu aos 44 anos".

Ferrer teve uma carreira modesta nas divisões inferiores do futebol espanhol, tendo defendido diversos clubes, entre eles o Jerez, antes de se aposentar precocemente devido aos problemas de saúde que o acompanharam por muitos anos.

Diversos clubes espanhóis e ex-jogadores reagiram à notícia do falecimento, manifestando profunda tristeza pela partida de Ferrer em idade tão precoce.