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A batalha do Real Madrid contra Javier Tebas em torno do acordo com o fundo de investimento CVC não se encerrou nas decisões anteriores, já que o clube merengue obteve uma nova confirmação judicial de sua posição.

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De acordo com o jornal Marca, o Supremo Tribunal rejeitou o recurso apresentado pela LaLiga contra a decisão do Tribunal Provincial de Madri, que havia confirmado a anulação do acordo aprovado pela Assembleia Geral da liga referente ao negócio com o fundo de investimento CVC.

O Real Madrid anunciou a decisão em comunicado oficial, explicando que a sentença do Supremo Tribunal é definitiva e que também obriga a LaLiga a arcar com os custos do recurso que apresentou.

O clube merengue afirmou que, com isso, o Supremo Tribunal respaldou a decisão judicial que anulou um acordo de importância econômica excepcional, ressaltando que ele foi aprovado sem que os clubes recebessem informações suficientes para conhecer e avaliar o alcance da operação, seu impacto e as consequências dela decorrentes.

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O Real Madrid destacou a importância do que a sentença apontou sobre a tentativa da LaLiga, em seu recurso, de substituir os critérios adotados pelo Tribunal Provincial por outros alinhados aos seus próprios interesses.

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O clube considerou que a decisão representa um respaldo jurídico adicional à sua posição na defesa dos direitos dos clubes, diante das medidas adotadas pela LaLiga, que, na sua visão, violam as garantias que devem reger o funcionamento de seus órgãos administrativos.

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O caso remonta ao acordo firmado pela LaLiga com o fundo de investimento CVC, dentro de um projeto econômico relacionado aos recursos financeiros dos clubes e aos direitos da competição. O Real Madrid se opôs ao negócio e pediu sua anulação, contestando a forma como foi aprovado e os procedimentos que o acompanharam.

O Real Madrid reafirmou seu compromisso com a defesa dos direitos e interesses dos clubes, reforçando a necessidade de respeito às leis, à transparência e aos princípios de boa governança no futebol espanhol, princípios que, segundo o clube, devem orientar as decisões da liga e de seus órgãos administrativos.

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Dessa forma, a rejeição do recurso da LaLiga pelo Supremo Tribunal representa um novo avanço judicial a favor de Real Madrid e Athletic Bilbao, que pediram a anulação do acordo de Tebas com o fundo CVC. A decisão também encerra a possibilidade de recurso da liga contra essa sentença e confirma a anulação do acordo aprovado por sua Assembleia Geral.

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