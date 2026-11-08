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이케르 카시야스 (Iker Casillas)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Casillas furioso retira os filhos do Real Madrid

Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Liga dos Campeões
I. Casillas
Espanha
Grécia

O goleiro histórico do Real Madrid tomou uma decisão definitiva a respeito dos seus dois filhos

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Parece que a jornada dos filhos de Iker Casillas e Sara Carbonero na academia do Real Madrid chegou ao fim, já que o ex-goleiro espanhol decidiu, irritado, tirar Martín e Lucas, que jogam na posição de goleiro assim como ele, de "La Fábrica", após duas temporadas no clube merengue.

De acordo com o jornal "AS", a decisão surpreendente veio como resultado da perda do papel de destaque de Martín, o filho mais velho, além da não convocação de um dos filhos para disputar o torneio "Futures" na cidade de Orlando, o que levou Casillas a tomar essa medida, da qual o clube já tinha conhecimento.

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Por sua vez, o jornal "Marca" informou que Martín, de 12 anos, e Lucas, de 10 anos, deixarão o Real Madrid e se transferirão para o Leganés, em busca de um projeto de formação mais adequado ao seu desenvolvimento.

Os dois irmãos começaram sua carreira no clube Pozuelo, antes de passarem dois anos na academia do Real Madrid. A decisão de partir veio com a concordância de ambos e em acordo com o seu ambiente familiar.

Martín já havia chamado a atenção durante sua participação na Copa do Mundo (sub-12), enquanto Lucas se destacou ao defender várias cobranças de pênalti diante do Barcelona.

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