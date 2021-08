Casemiro renova com Real Madrid: até quando vai seu contrato?

O meio-campista, um dos melhores do mundo, será peça chave da equipe merengue nos próximos anos

Casemiro fica. O Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira (27), a permanência do brasileiro na equipe merengue até 2025: antes da renovação, o seu contrato só ia até junho de 2023.

Com 29 anos, Casemiro já pode ser considerado um dos maiores meio-campistas da história do Real, tanto pela longevidade, quanto pelas atuações decisivas em títulos importantes - principalmente o tricampeonato da Liga dos Campeões de Uefa, em 2015-16, 2016-17 e 2017-18.

No total, tem 288 jogos com a camisa do Real Madrid, tendo marcado 30 gols. Já conquistou quatro vezes a Champions League, três vezes o Mundial de Clubes da Fifa, duas vezes a La Liga, a Supercopa da Espanha e a Supercopa da Uefa, bem como a Copa do Rei por uma ocasião.

Agora, Casemiro tem contrato com o Real Madrid até 30 de junho de 2025, ou seja, por mais quatro temporadas. Ao final do vínculo, já terá 33 anos.

A renovação é mais uma de uma série de medidas realizadas pelo clube para garantir a permanência de nomes importantes do elenco: Federico Valverde e Karim Benzema são outros dois jogadores que também já renovaram com o Real.

Com Casemiro garantido até 2025, o Real Madrid segue buscando a contratação de Kylian Mbappé junto ao PSG, como "cereja do bolo" da próxima geração de "galácticos" no clube.

O Real Madrid volta aos gramados neste sábado (28), às 17h (de Brasília), contra o Bétis, pelo Campeonato Espanhol.