Uma reportagem espanhola afirmou, nesta quinta-feira, que Dani Carvajal, ex-estrela do Real Madrid, impôs uma condição estranha para assinar com o Getafe.

Carvajal tem o direito de se juntar a qualquer clube, sem ficar restrito às janelas de transferências, na condição de jogador livre, após o fim de seu contrato com o Real Madrid, no encerramento da temporada passada.

Segundo a rádio "Marca", diz-se que o jogador está disposto a aceitar uma redução salarial para vestir a camisa do Getafe, mas com a presença de uma cláusula inegociável em seu contrato.

Essa cláusula diz respeito ao seu futuro e estabelece que, caso receba uma proposta de qualquer equipe durante a próxima janela de transferências de inverno, e tenha interesse nela, ele poderá sair.

Em outras palavras, ele poderia assinar um contrato, caso todas as partes concordem, que permita ao jogador e ao Getafe permanecer com o clube por apenas três meses, que é o tempo restante antes da abertura da próxima janela de transferências de verão. Ainda assim, isso não parece agradar ao Getafe, pois, de acordo com a fonte mencionada, acirra o desacordo entre as duas partes.



