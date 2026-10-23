Gerard Martín escreveu um novo capítulo de sua maturidade com o Barcelona, após se impor como titular no mais difícil teste europeu desta temporada, diante do Paris Saint-Germain, no Parc des Princes, apesar de não estar 100% recuperado.

A história desse brilho começou no estádio La Cartuja, quando o jovem zagueiro foi obrigado a deixar o campo. E, embora os exames médicos não tenham revelado nenhuma lesão muscular, a pressão de duas partidas em uma única semana gerou um clima de preocupação e cautela dentro da comissão técnica.

Hansi Flick e seu departamento médico permaneceram até o último momento antes da partida contra o Paris estudando a decisão sobre sua participação, até que a insistência e o comprometimento do jogador resolveram a situação e lhe garantiram um lugar na escalação titular.

Uma epopeia no Parc des Princes

Apesar de não estar em plena forma física e de sentir algumas dores, Gerard se recusou a perder o confronto diante do bicampeão da Europa, segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo.

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O Barcelona fez uma partida forte, que acabou perdendo no fim, mas o ponto alto foi a atuação de seu zagueiro, que brilhou em um dos jogos mais competitivos do continente, confirmando que, em apenas duas temporadas e meia, adquiriu a experiência de jogar nos palcos mais duros do futebol mundial.

Em números, Gerard foi uma muralha intransponível: terminou a partida com 14 recuperações de bola diante de um dos ataques mais fortes do mundo, perdeu a bola apenas uma única vez, ganhou 4 bolas de rebote e sofreu duas faltas.

E o mais importante, segundo o jornal, venceu todos os seus duelos no chão e pelo alto, e completou 58 passes com um índice de acerto de 92%, em uma atuação completa, tanto na defesa quanto no ataque.

O sexto teste diante do Real Madrid

Agora, o Barcelona entra em suas últimas horas antes do primeiro Clássico desta temporada e, salvo qualquer surpresa inesperada, Gerard Martín será titular novamente no domingo.

Esta será a sexta vez que o zagueiro enfrenta seu rival Real Madrid em apenas três temporadas, um número que resume o grau de confiança que os treinadores depositam nele.

Seu último confronto foi na partida que praticamente decidiu o título da temporada passada, quando atuou por 10 minutos decisivos. Já sua exibição inesquecível foi na final da Copa do Rei contra o Real Madrid, quando conseguiu neutralizar por completo o perigo do brasileiro Rodrygo.

Uma renovação merecida: a recompensa pela persistência

Essa evolução impressionante não passou despercebida nos escritórios da direção esportiva, pois, depois de ultrapassar a marca de 100 partidas com o time principal em apenas dois anos, Gerard Martín se tornou um dos pilares do projeto de Flick.

Segundo fontes do clube, o diretor esportivo Deco trabalha nos bastidores para oferecer um novo contrato ao jogador, como recompensa por sua notável evolução e comprometimento. O último contrato assinado pelo zagueiro foi em janeiro de 2025 e se estende até 2028, mas a diretoria considera que o que ele vem apresentando agora merece um novo contrato que reflita sua posição como um dos pilares do futuro defensivo do Barcelona.



