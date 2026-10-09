Michael Carrick, técnico do Manchester United, falou sobre as acusações contra o Manchester City por cometer infrações financeiras ao longo de 9 temporadas, afirmando que a continuidade do caso levanta muitos questionamentos e que resolvê-lo o mais rápido possível é do interesse de todas as partes.

A liga da Premier League inglesa anunciou que a comissão independente responsável pelo caso confirmou a condenação do Manchester City por 114 infrações, mas o clube azul apresentou recurso contra a decisão.

Caso o Manchester City fracasse em seu recurso, ficará sujeito a punições severas que podem chegar à perda de títulos ou ao rebaixamento para divisões inferiores.

As declarações de Carrick vieram na coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, antes do confronto da equipe contra o visitante Tottenham Hotspur neste sábado, no estádio Old Trafford, pela sexta rodada do Campeonato Inglês.

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Carrick disse, conforme reproduzido pela emissora britânica "BBC": "É muito difícil comentar sobre o assunto em vários aspectos. Ele levantou muitos questionamentos, alguns obtiveram respostas e outros não. E, como o caso ainda está em andamento, e não sabemos até quando vai durar, há limites para o que posso dizer".

E acrescentou: "Com certeza, tenho meus próprios questionamentos sobre o assunto, e ele me afetou pessoalmente de diferentes maneiras ao longo de um período de tempo. Mas, com o caso em andamento, não sei a que ponto as coisas chegaram ou como vão terminar, então temos que esperar para ver o que vai acontecer".

Carrick prosseguiu: "O que gostaria de dizer é que resolvê-lo o mais rápido possível é essencial, para o bem de todos".

Carrick relembra a disputa por títulos com o Manchester City

O técnico do Manchester United abordou a corrida pela disputa de títulos contra o Manchester City durante o período em que jogou com a camisa do Manchester United, falando sobre os sentimentos que acompanham a vitória e a derrota no futebol.

Carrick disse: "Acho que a busca pela vitória, e os sentimentos e emoções que a acompanham, representa uma grande parte do esporte, e especialmente do futebol. Muito disso está relacionado ao próprio momento".

E acrescentou: "Seja alcançando o sucesso, perdendo ou tendo as coisas contra você, a beleza do esporte e do futebol, e a beleza da busca pela conquista de títulos aqui, está em parte na jornada rumo ao objetivo e, depois, no momento decisivo: as coisas vão caminhar a seu favor ou contra você?".

E continuou: "Assim que esse momento termina, não dá para recuperá-lo de forma alguma. O sentimento que todos nós buscamos é estar no topo e conquistar a vitória. E isso resume bastante a questão; o que aconteceu no passado permanece passado, mas o que você sente naquele momento é o que fica presente".

Carrick encerrou sua fala dizendo: "Com certeza, é isso que sentimos nós, participantes e jogadores, e tenho certeza de que a torcida sente a mesma coisa. E é por isso que amamos tanto o futebol, por causa dos sentimentos que vivemos em seus momentos decisivos".

Os comentários de Carrick vieram em meio à possibilidade de o Manchester City ser destituído dos títulos conquistados ao longo do período de nove temporadas, com o seu destino sendo transferido para outros clubes, entre eles o Manchester United.