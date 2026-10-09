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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Carrick sobre a possível perda de títulos do Manchester City: o que aconteceu continua sendo passado

M. Carrick
Manchester City
Manchester United x Tottenham
Manchester United
Tottenham
Premier League
England

O técnico do Manchester United fala sobre a condenação do rival na polêmica

Michael Carrick, técnico do Manchester United, falou sobre as acusações contra o Manchester City por cometer infrações financeiras ao longo de 9 temporadas, afirmando que a continuidade do caso levanta muitos questionamentos e que resolvê-lo o mais rápido possível é do interesse de todas as partes.

A liga da Premier League inglesa anunciou que a comissão independente responsável pelo caso confirmou a condenação do Manchester City por 114 infrações, mas o clube azul apresentou recurso contra a decisão.

Caso o Manchester City fracasse em seu recurso, ficará sujeito a punições severas que podem chegar à perda de títulos ou ao rebaixamento para divisões inferiores.

As declarações de Carrick vieram na coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, antes do confronto da equipe contra o visitante Tottenham Hotspur neste sábado, no estádio Old Trafford, pela sexta rodada do Campeonato Inglês.

Carrick disse, conforme reproduzido pela emissora britânica "BBC": "É muito difícil comentar sobre o assunto em vários aspectos. Ele levantou muitos questionamentos, alguns obtiveram respostas e outros não. E, como o caso ainda está em andamento, e não sabemos até quando vai durar, há limites para o que posso dizer".

E acrescentou: "Com certeza, tenho meus próprios questionamentos sobre o assunto, e ele me afetou pessoalmente de diferentes maneiras ao longo de um período de tempo. Mas, com o caso em andamento, não sei a que ponto as coisas chegaram ou como vão terminar, então temos que esperar para ver o que vai acontecer".

Carrick prosseguiu: "O que gostaria de dizer é que resolvê-lo o mais rápido possível é essencial, para o bem de todos".

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Carrick relembra a disputa por títulos com o Manchester City

O técnico do Manchester United abordou a corrida pela disputa de títulos contra o Manchester City durante o período em que jogou com a camisa do Manchester United, falando sobre os sentimentos que acompanham a vitória e a derrota no futebol.

Carrick disse: "Acho que a busca pela vitória, e os sentimentos e emoções que a acompanham, representa uma grande parte do esporte, e especialmente do futebol. Muito disso está relacionado ao próprio momento".

E acrescentou: "Seja alcançando o sucesso, perdendo ou tendo as coisas contra você, a beleza do esporte e do futebol, e a beleza da busca pela conquista de títulos aqui, está em parte na jornada rumo ao objetivo e, depois, no momento decisivo: as coisas vão caminhar a seu favor ou contra você?".

E continuou: "Assim que esse momento termina, não dá para recuperá-lo de forma alguma. O sentimento que todos nós buscamos é estar no topo e conquistar a vitória. E isso resume bastante a questão; o que aconteceu no passado permanece passado, mas o que você sente naquele momento é o que fica presente".

Carrick encerrou sua fala dizendo: "Com certeza, é isso que sentimos nós, participantes e jogadores, e tenho certeza de que a torcida sente a mesma coisa. E é por isso que amamos tanto o futebol, por causa dos sentimentos que vivemos em seus momentos decisivos".

Os comentários de Carrick vieram em meio à possibilidade de o Manchester City ser destituído dos títulos conquistados ao longo do período de nove temporadas, com o seu destino sendo transferido para outros clubes, entre eles o Manchester United.

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