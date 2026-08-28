Carrick revela o choque de Baliba antes de sua estreia pelo Manchester United

Michael Carrick, treinador do Manchester United, concedeu uma entrevista coletiva na qual revelou as novidades do time, a situação dos lesionados e os últimos acontecimentos antes do aguardado confronto contra o Ipswich Town no próximo domingo, pela segunda rodada da Premier League inglesa.

Carrick manifestou sua expectativa para o primeiro jogo do time em seu estádio, o Old Trafford, nesta temporada, com o objetivo de superar o tropeço da rodada passada e voltar ao caminho das vitórias, após a derrota fora de casa para o recém-promovido Hull City por 2 a 0.

Carrick iniciou a entrevista coletiva referente à partida, realizada nesta sexta-feira, apresentando uma atualização médica sobre a situação dos jogadores do time, dizendo, segundo o site ESPN: "Amad (Diallo) não estará disponível esta semana e ficará de fora por um período um pouco mais longo, enquanto Mason (Mount) voltou a treinar com o grupo esta semana, o que é algo extremamente positivo para nós".

Sobre o próximo confronto no estádio Old Trafford, Carrick afirmou que todos aguardam a partida com ansiedade, dizendo: "O primeiro jogo em nosso estádio nesta temporada é o evento que esperamos com grande entusiasmo. Sofremos uma queda na semana passada e queremos voltar a apresentar um bom desempenho e vencer as partidas. Temos um bom elenco de jogadores e podemos escolher combinações diferentes, e todos estão em forte competição para participar".

O técnico do Manchester United comentou sobre a nova contratação Carlos Baleba, recém-chegado do Brighton por 70 milhões de libras esterlinas, esclarecendo a natureza de sua lesão: "Ele sofre de um pequeno problema no tornozelo que pode afastá-lo por duas ou três semanas, mas já sabíamos disso de antemão, então não há grande problema, e será ótimo tê-lo conosco assim que estiver pronto".

Carrick elogiou o potencial do novo reforço, de 22 anos, dizendo: "Ele possui potencial e qualidades enormes, e é uma contratação muito empolgante para nós. A qualidade e as características que ele tem dão equilíbrio ao grupo e permitem opções diferentes, e estou extremamente feliz com sua contratação, especialmente porque ele tem muito a oferecer no futuro".

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O técnico do Manchester United comentou sobre a vitória do time sub-21 sobre o Ipswich por 5 a 0 e o brilho notável do jovem jogador JJ Gabriel, explicando: "Acho que os jovens fizeram uma partida excelente, com uma escalação muito forte. A qualidade, o espírito e tudo relacionado à partida foram excelentes. JJ é um desses jovens e claramente possui um grande talento. Ele treinou muito conosco, adquire experiência constantemente e se adapta gradualmente a cada passo que dá".

Sobre o futuro do jovem zagueiro Harry Amass e a possibilidade de emprestá-lo, Carrick disse: "A questão sempre está relacionada à formação do time e à definição das opções de empréstimo ou não, e tentamos oferecer o melhor para cada jogador, ao mesmo tempo em que mantemos a força do grupo. Estou muito feliz com Harry; ele fez uma temporada excelente, apesar do lamentável fim com a lesão, e foi ótimo tê-lo conosco durante o período de preparação, no qual apresentou níveis excelentes, e veremos o que acontecerá mais adiante, após seu desempenho destacado na última partida".