Carrick rejeita comparações com Ferguson e aposta na chance de corrigir o rumo do United

Michael Carrick, treinador do Manchester United, falou sobre a situação técnica do time diante dos fracos resultados conquistados, antes de receber o Aston Villa no próximo domingo no estádio Old Trafford, em partida válida pela décima rodada da Premier League inglesa.

O Manchester United ocupa a 17ª posição com 7 pontos nas primeiras 9 rodadas, o pior começo do time na história da Premier League. A última vez que o Manchester United teve um início pior no Campeonato Inglês de forma geral foi na temporada 1986-1987, quando somou 5 pontos, o que levou à demissão do técnico Ron Atkinson e sua substituição por Sir Alex Ferguson após 13 partidas.

Os torcedores do United celebram o aniversário de 40 anos da chegada de Ferguson ao clube, o treinador lendário que construiu a história moderna do clube. Carrick comentou, na coletiva de imprensa concedida nesta sexta-feira, sobre a ocasião, segundo o que publicou o site da "BBC": "É, sem dúvida, um acontecimento que merece ser celebrado como clube de futebol. Todo o impacto e as conquistas alcançadas vieram de um impulso direto dele para seguir em frente. Eu, em nível pessoal, talvez tenha ficado mais próximo dele e converse com ele agora mais do que quando eu era jogador sob seu comando. As relações mudam e evoluem com o passar do tempo, e isso é algo muito natural, mas desde o momento em que ele chegou aqui, seu impacto sobre mim como indivíduo foi enorme."

Em resposta às comparações entre seus inícios e os difíceis começos de Ferguson no Manchester United, além de sua impressão sobre a virada diante da Roma na última terça-feira, quando o United venceu por 3 a 2 após estar perdendo por dois gols a zero na Liga dos Campeões, Carrick declarou: "Mais comparações; vocês sempre encontram algo para comparar, e cabe a nós levar o time adiante. Foi uma noite maravilhosa diante da Roma, uma noite excepcional em que marcamos gols do nada, e acredito que jogamos muito bem e merecemos a vitória. Mas nada acabou ainda, e não conquistamos nada até agora; é apenas um momento no tempo que precisamos aproveitar para seguir em frente, e precisamos de mais desses momentos, com toda a certeza."

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Sobre sua capacidade de prever o nível do Manchester United diante da oscilação de desempenho nesta temporada, o técnico inglês explicou: "Quando você revê a partida contra a Roma, percebe que o primeiro tempo não foi tão ruim, mas houve momentos em que falhamos com nós mesmos. Esses são os pequenos detalhes que precisamos corrigir e dos quais devemos limpar a atuação do time, pois são os pequenos momentos aqui e ali que mudam o rumo das partidas, e essa é a realidade do futebol que precisamos administrar, assim como o primeiro tempo contra o Chelsea foi muito bom. Acredito que estamos mostrando sinais de melhora nesse sentido, e precisamos construir sobre isso no futuro."

Sobre o fato de Sir Alex Ferguson ter recebido o tempo necessário em seus inícios e se os treinadores recebem paciência atualmente, Carrick acrescentou: "O futebol mudou com certeza, sem a menor dúvida, e evoluiu muito, e precisamos lidar com a realidade que temos diante de nós. Eu entendo as comparações e compreendo por que são feitas, mas precisamos viver no presente; todos nós somos tomados pela paixão e pelo enorme desejo de conquistar vitórias nas partidas e no menor tempo possível."

Em relação à situação do meio-campista Carlos Baleba e do lateral Patrick Dorgu, Carrick revelou detalhes do boletim médico ao dizer: "Em relação a Carlos, não sabemos exatamente o tempo de sua ausência até agora, mas a questão leva várias semanas, e ele não estará pronto em nenhum momento durante a próxima data Fifa; na verdade, precisará de mais tempo do que isso. Já quanto a Patrick, ele participou de uma parte muito leve dos treinos esta semana, e precisamos ter paciência com ele; passou por um longo período de lesões musculares na coxa, o que nos exige um gerenciamento cuidadoso e paciência ao longo das próximas duas semanas. Ele está voltando a nós gradualmente, e veremos se poderá estar conosco no fim desta semana ou não."