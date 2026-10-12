O técnico do Manchester United, Michael Carrick, afirmou que sua equipe não trata o Atlético de Madrid de forma diferente de Barcelona e Real Madrid, destacando o perigo que o clube madrilenho representa e a enorme experiência que acumula na Liga dos Campeões.

Carrick falou durante a entrevista coletiva realizada no estádio Metropolitano, antes do confronto com o Atlético de Madrid.

Disse Carrick: "O que o Atlético conquistou é algo excepcional. É difícil comparar o Atlético com o Barcelona ou o Real Madrid, porque esses dois têm mais títulos, mas quando enfrentamos o Atlético não o tratamos de forma diferente. Nós o consideramos tão forte quanto qualquer outra equipe desta competição e tão perigoso quanto qualquer equipe da Europa. Ele provou isso ao longo de muitos anos".

E acrescentou: "O Atlético tem uma história magnífica nesta competição e é uma equipe extremamente perigosa na Liga dos Campeões. Provou isso ao longo de muitos anos. Fazer nosso primeiro jogo fora de casa na competição aqui representa um grande teste para nós e um desafio que esperamos disputar com muito entusiasmo".

E prosseguiu: "Sei perfeitamente o clima que este estádio Metropolitano pode criar. Eu vi isso de fora durante as noites de Liga dos Campeões, e temos de estar preparados para esse ambiente".

E continuou: "Tenho um enorme respeito por Diego Simeone. Ele está aqui há muitíssimo tempo e conseguiu construir algo muito sólido. Às vezes construir uma equipe leva muito tempo. E nós também estamos passando por uma fase de crescimento e desenvolvimento. É evidente que a presença dele aqui por todos esses anos se refletiu na equipe e em todo o clube, pois deixou uma marca muito clara".

E seguiu: "Temos de começar a partida com força, isso é evidente. Enfrentamos uma equipe muito boa, com grande experiência nesta competição. Sabemos exatamente o que nos espera e estamos preparados. A reação que a equipe mostrou no segundo tempo diante do Tottenham me dá muita confiança, porque confirma que os jogadores têm vontade e motivação, e que querem corrigir as coisas".

E completou: "Temos nossas próprias expectativas. Sabemos o que queremos, sabemos o que podemos conquistar como equipe e o que esperamos de nós mesmos como grupo e como clube. Tudo isso vem de dentro de nós. Não olho para fora para saber como as coisas devem andar. Já vivi essa experiência, vivi os bons e os maus momentos, e não sinto pressão por causa disso. O que sinto é a vontade de ganhar e de fazer parte de um projeto vitorioso. Essa é a nossa motivação".

E complementou: "A negatividade dentro da equipe? Temos de aceitar o desafio e sentir entusiasmo pelo que podemos conquistar. Haverá momentos em que as coisas não vão bem e em que as circunstâncias se tornam difíceis, mas alcançar algo grande exige a capacidade de superar as dificuldades. O clima é positivo, os jogadores acreditam uns nos outros e eu confio neles de forma absoluta. Tenho plena confiança na nossa capacidade de ganhar muitas partidas".

E emendou: "Claro que Bruno Fernandes pode voltar àquele nível, ele é um jogador excepcional. Às vezes as coisas não acontecem como a pessoa quer. Ele fez coisas impressionantes por este clube e vai repeti-las novamente, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Ele vinha jogando sentindo algumas dores, e isso é bastante comum. Talvez as pessoas não percebam, mas acontece muito. Eu pessoalmente disputei 80% das partidas da minha carreira com algum problema físico. Não é o ideal, mas na maioria das vezes é administrável".

E seguiu adiante: "Alguns jogadores conseguem suportar a dor mais do que outros, e isso reflete o grau de comprometimento dele. Ele já se recuperou quase por completo. Ainda sente um leve incômodo, mas se examinarmos todos os jogadores da equipe vamos encontrar pequenos problemas em alguns deles. Não é nada grave. Ele está em boas condições físicas, estava muito ativo e tem uma grande vontade de jogar".

E explicou: "Gostei muito de Carlos Baleba. O desempenho dele não nos surpreendeu, porque sabemos o que Carlos pode oferecer. Estamos muito satisfeitos com a forma como ele participou da última partida. Foi um passo importante para ele, e tem muito a oferecer. Ele nos dá uma opção diferente para equilibrar o meio-campo e nos permite nos adaptar de acordo com o adversário e a natureza do jogo".

E revelou Carrick: "Kobbie Mainoo e Luke Shaw não viajaram com a equipe. Ambos tiveram alguns problemas durante a partida de sábado. Estamos avaliando a situação para determinar com precisão o quadro deles, mas neste momento não estão prontos para atuar na terça-feira".

E acrescentou: "Benjamin Sesko fará alguns exames adicionais. Precisamos ter certeza de que estamos adotando todos os procedimentos da forma correta para que possamos recuperá-lo o mais rápido possível, mas neste momento não consigo definir uma data mais precisa para o retorno dele".

E apontou: "É bom ter Matthijs de Ligt de volta à equipe. Ele ficou fora por muito tempo, e tivemos de ter paciência com ele e administrar bem o processo de recuperação. É ótimo tê-lo de volta conosco. Ele fez um grande esforço para chegar a este ponto depois de uma longa ausência".

E concluiu: "É bom ter jogadores como Dan Armier como parte do grupo. É importante para os jovens viver experiências como esta, sentir o clima dessas noites e participar das preparações ao lado dos demais integrantes da equipe".



