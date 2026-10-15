Jamie Carragher, ex-ídolo do Liverpool, criticou o Real Madrid, apesar da emocionante virada conquistada na última quarta-feira diante da Roma.

O Real Madrid transformou a desvantagem de 3 a 1 contra a anfitriã Roma em uma vitória agônica por 4 a 3, escapando da primeira derrota na Liga dos Campeões nesta temporada e conquistando um triunfo emocionante na partida disputada na noite de quarta-feira, no estádio Olímpico, pela segunda rodada da fase de liga.

Mesmo assim, Carragher não gostou do que o Real Madrid apresentou, afirmando que o nível da equipe é inconstante.

Carragher disse, segundo o jornal "AS": "É extremamente difícil para qualquer treinador chegar ao Real Madrid e manter seu estilo habitual".

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E prosseguiu: "Ele precisa melhorar o desempenho dos atacantes. Mourinho não consegue ser ele mesmo no Real Madrid. As viradas deles nas partidas não são convincentes, e você sente como se tudo estivesse desmoronando ou não estivesse indo bem".

O ex-astro do Liverpool concluiu: "Eles mal conseguem manter a coesão. É possível que percam para o Barcelona e depois percam o título do Campeonato Espanhol".