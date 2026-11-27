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O mundo do futebol debate há duas décadas quem é o melhor entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, mas Carlos Tevez planeja colocar os dois craques no mesmo time. O ex-atacante do Manchester United e da Juventus organiza uma partida de despedida repleta de estrelas que pode reunir a dupla em campo em Buenos Aires.

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O reencontro dos sonhos na La Bombonera

Tevez sonha alto para sua despedida oficial do futebol, marcada para 20 de dezembro na icônica La Bombonera. O argentino de 42 anos, que teve uma carreira vitoriosa na Europa e na América do Sul, convidou os dois jogadores mais premiados da história. Enquanto a presença de Messi, estrela do Inter Miami, já estaria garantida no evento , Tevez se esforça para que Cristiano Ronaldo, seu ex-companheiro no Manchester United, também viaje à Argentina.

A possibilidade de ver os dois rivais históricos com a mesma camisa há muito tempo é um sonho de torcedores pelo mundo. Ao ser perguntado se realmente conseguia imaginar Ronaldo jogando uma pelada em Fuerte Apache, Tevez caiu na risada diante da ideia de uma situação caótica, mas inesquecível. “Seria ótimo. É claro que jogaríamos só por 20 minutos; não poderíamos ficar depois disso. Levaríamos uma câmera, jogaríamos e depois iríamos embora”, disse Tevez à TyC Sports.

A provocação de Tevez a Schiavi

Se Tevez realizar seu desejo e os dois astros entrarem em campo em Buenos Aires, um ex-companheiro de Boca Juniors em particular pode ter uma tarde difícil. O ex-atacante não resistiu a brincar com Rolando “Flaco” Schiavi, ídolo do clube que, aos 53 anos, pode acabar encarregado de tentar parar dois dos atacantes mais letais da história do futebol.

“Vou me divertir muito vendo Messi ou Cristiano enfrentarem Rolando ‘Flaco’ Schiavi. Ele nem vai conseguir vê-los! Eu digo a ele: ‘Prepare-se, porque você nem vai vê-los chegando. Eles vão deixar você estatelado no chão!’”, disse Tevez ao site oficial da Bola de Ouro.

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Uma visita a Fuerte Apache

As comemorações não devem se limitar ao campo do Boca. Tevez preparou uma programação muito pessoal para seus convidados de destaque. Uma das propostas mais marcantes é levar os astros mundiais a Fuerte Apache, o bairro difícil onde cresceu e ganhou seu famoso apelido. O ex-atacante quer que seus amigos conheçam suas origens e o ambiente que moldou seu espírito de luta em campo.

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“No dia 17, temos um jantar de gala na Usina del Arte. No dia 18, talvez eu os leve para disputar um amistoso no bairro, uma pelada em Fuerte Apache. Para que saibam de onde eu vim. Na Inglaterra, na Itália e em todos os lugares por onde passei, muita gente me chamava de Apache. Não me chamavam de Carlitos, Carlos ou Tevez, nada disso. Sempre me chamavam de Apache”, revelou Tevez.

Uma experiência da cultura argentina

Tevez está decidido a proporcionar uma experiência cultural completa aos jogadores que chegarão à América do Sul. Muitos deles nunca passaram um período significativo na Argentina fora de compromissos internacionais estritamente controlados. Tevez planeja preparar um autêntico “asado a la estaca” e apresentar aos convidados o costume local de tomar mate e apreciar bons vinhos argentinos.

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“Vamos fazer coisas argentinas para eles: tomar mate, vinho e comer um asado a la estaca. Isso me empolga muito, porque muitas estrelas estão vindo e quero que saiam da Argentina com essa sensação bonita”, concluiu Tevez.