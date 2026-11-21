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O Barcelona treinou neste sábado em preparação para o confronto com o Villarreal, amanhã, domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

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Segundo o jornal Mundo Deportivo, a atividade comandada pelo técnico Hansi Flick contou com a presença de duas caras novas que, por causa da pouca idade, ainda não haviam participado dos treinos e chamaram a atenção durante a sessão.

Trata-se do zagueiro Mika Baza e do ponta Noah García, ambos de 16 anos, que atuam pelo Juvenil B.

A participação de Mika Baza e Noah García se deu pela impossibilidade de contar com jogadores do Juvenil A, que disputava uma partida ao meio-dia de hoje, e também do Barcelona Atlètic, que enfrenta o Espanyol B na noite deste sábado, depois de ser afetado pela ausência de vários de seus atletas, em um aguardado clássico pelo Grupo 2 da segunda divisão espanhola.

Quanto aos jogadores do time principal, foi confirmado o desfalque de Andreas Christensen por lesão. O dinamarquês não participou dos trabalhos coletivos por causa de algumas dores musculares, que já deixavam sua presença em dúvida.

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Flick confirmou a ausência de Andreas Christensen contra o Villarreal e explicou que ele também ficará fora da viagem da equipe para enfrentar o Sabah, no Azerbaijão, na próxima quarta-feira.

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Depois de voltar a jogar contra o Atlético de Madrid, Christensen volta a integrar a lista de desfalques, que inclui Rodri, Roony Bardghji e Xavi Espart.

Por outro lado, Pau Cubarsí, Jules Koundé, Frenkie de Jong e Dani Olmo treinaram normalmente e estão todos disponíveis para o duelo com o Villarreal, embora Flick tenha explicado que Cubarsí deve começar no banco de reservas por precaução.

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Também participou Max Bonfill, goleiro reserva do Barcelona Atlètic.

Há várias semanas, Flick faz questão de trabalhar com quatro goleiros nos treinos que antecedem as partidas.