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Virgil van Dijk elogiou Alexander Isak e chamou o atacante do Liverpool de "extraordinário" após sua atuação decisiva na Champions League contra o Club Brugge. O sueco foi o destaque da partida na Bélgica e manteve a fase goleadora que o tornou peça fundamental no ataque de Andoni Iraola.

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Isak alcança marca histórica em vitória contundente na Champions League

O Liverpool manteve a boa fase com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Club Brugge, fora de casa, na Bélgica, pela Champions League. Alexander Isak, contratação que igualou o recorde britânico, marcou duas vezes. No segundo gol, fechou a noite com uma arrancada inteligente e uma cavadinha sobre Yann Sommer. Florian Wirtz também balançou a rede.

Com os dois gols, o sueco chegou a dez na temporada, sete deles em suas últimas dez partidas. Isak também se tornou apenas o oitavo jogador da história do clube a marcar em seis jogos consecutivos fora de casa, deixando para trás a primeira temporada marcada por lesões.

Van Dijk elogia a dedicação de Isak e o entrosamento crescente

Van Dijk destacou como a força física e a participação do atacante nas jogadas coletivas ajudam o time, além de sua capacidade de marcar gols.

"Espero que venham muitos outros gols. Ele é um atacante extraordinário. Com e sem a bola, é muito importante para nós. Foi muito bom segurando a bola e conduzindo as jogadas", disse o capitão do Liverpool. "Às vezes, quando precisávamos lançar a bola, era difícil para ele ganhar a primeira disputa, mas estava sempre lá para brigar e dificultar a vida dos defensores."

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O experiente zagueiro também atribuiu a recuperação de Isak à confiança renovada e à condição física. "É difícil para mim dizer [o que mudou para Isak], mas a confiança faz uma diferença enorme", continuou. "Manter-se em forma, cuidar de si mesmo, saber o que é exigido de um jogador do Liverpool. Encontrar sua importância no time também ajuda. Alex sabe o que precisamos dele e está entregando isso. Acho que só pode melhorar daqui para a frente."

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Ele acrescentou que o entrosamento do elenco cresce aos poucos: "Todos precisam entender os pontos fortes uns dos outros e, às vezes, também os pontos fracos, para tirar o melhor de cada um. O processo está indo bem."

Liverpool espera reação do Everton no clássico apesar das fases distintas

Após a vitória sobre o Manchester United no fim de semana passado e o triunfo na Champions League, o Liverpool visita o Hill Dickinson Stadium como favorito. O time venceu cinco e perdeu apenas um dos clássicos recentes contra o rival da cidade. Já o Everton teve sua evolução interrompida por uma dura derrota por 4 a 0 para o Brentford, em uma partida na qual ficou com dez jogadores.

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Apesar da diferença entre os momentos das equipes, Van Dijk espera uma reação intensa do rival. "Estamos tendo uma ótima semana, [mas] espero um jogo pegado no domingo, considerando o resultado do Everton na última partida", afirmou. "Eles vão reagir, algo vai surgir disso. Já sabemos disso."

Depois de marcar o gol da vitória aos dez minutos dos acréscimos naquele estádio, em abril, o holandês prevê outro desafio em uma partida que começa cedo. "Vai ser intenso de novo no domingo, mas esses são os jogos que você espera com vontade", acrescentou. "Eles tiveram um resultado difícil na segunda-feira e vão querer mostrar uma reação. Assim como quando se enfrenta o Manchester United, este é um jogo à parte. Vai ser difícil. A partida começa muito cedo, mas precisamos estar prontos."

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Chance de fechar semana decisiva com quatro vitórias seguidas

Uma vitória no domingo, no primeiro clássico de Merseyside da temporada, seria a terceira do Liverpool em oito dias e a quarta consecutiva no geral. Manter o bom desempenho ofensivo de Isak e Wirtz será crucial em um momento decisivo da campanha. Superar um Everton abatido e em busca de revanche reforçaria o embalo crescente do Liverpool.