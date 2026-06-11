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Czechia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Caos total... Crise inesperada para a seleção tcheca antes do pontapé inicial na Copa do Mundo

República da Coreia x Tchéquia
República da Coreia
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Tchéquia
México

A seleção da República Tcheca estreia contra a Coreia do Sul

A seleção tcheca enfrentou uma crise inesperada antes mesmo de iniciar os treinos para se preparar para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

A República Tcheca está no Grupo A, junto com o México, a África do Sul e a Coreia do Sul.

A seleção tcheca inicia sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 amanhã de madrugada, enfrentando a Coreia do Sul.

De acordo com o jornal “The Sun”, um enorme caos no trânsito tomou conta das ruas da cidade de Zapopan, no México, depois que o ônibus da seleção tcheca ficou preso em uma via principal.

As filas de carros se estenderam em frente às casas dos moradores locais por cerca de uma hora, depois que o enorme veículo que transportava os jogadores e a comissão técnica tcheca ficou preso ao entrar no complexo de treinamento da equipe antes da partida.

Copa do Mundo
República da Coreia crest
República da Coreia
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A traseira do ônibus estava projetada na rodovia de duas pistas, o que obrigou as autoridades mexicanas a cercá-lo.

Vídeos que mostram o enorme engarrafamento que se formou durante a tentativa de reiniciar o ônibus se espalharam, mas levou cerca de 60 minutos até que os carros, bicicletas e caminhões de pequeno e grande porte que aguardavam fossem autorizados a prosseguir suas viagens.

No fim, a equipe tcheca desistiu de esperar e os jogadores percorreram o resto do caminho a pé até o campo de treinamento.

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