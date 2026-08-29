Cânticos ofensivos contra o Barcelona e a seleção da Espanha invadem La Liga

A LaLiga condenou cânticos ofensivos direcionados a Pedro Sánchez, presidente do governo espanhol, em três estádios, além de cânticos contra a Espanha e a seleção nacional em dois estádios, após a conclusão das duas primeiras rodadas da primeira e da segunda divisão.

De acordo com o jornal espanhol Marca, a LaLiga divulgou as cartas de reclamação que envia semanalmente ao Comitê de Competições da Federação Espanhola de Futebol e ao Comitê Nacional de Combate à Violência, sobre os cânticos ocorridos em partidas de futebol que incitam à violência ou contêm ofensas ou conteúdo marcado pela intolerância.

Os cânticos denunciados incluíram ofensas a Pedro Sánchez com a frase: "Pedro Sánchez, filho da p***", em três estádios: o estádio Metropolitano, durante a partida entre Atlético de Madrid e Villarreal; o estádio Coliseum, durante a partida entre Getafe e Racing; e o estádio Los Cármenes, durante a partida entre Granada e Real Mallorca, sendo que as três partidas foram disputadas na segunda rodada.

Os relatórios também incluíram cânticos como "Espanha de m***, seleção de m***", tanto no estádio Camp Nou, durante a partida entre Barcelona e Athletic Bilbao na primeira rodada, quanto no estádio El Sadar, durante a partida entre Osasuna e Levante na segunda rodada.

No estádio Metropolitano, também foram denunciados cânticos como "Barcelona de m***, Catalunha de m***".

O estádio RCDE registrou cânticos denunciados durante as partidas do time contra Elche e Real Madrid, nos quais se dizia: "É um ótimo piloto, aterrissagem divina, vamos, Talibã, mandem aviões ao Camp Nou".

E no estádio El Sadar, foram denunciados outros cânticos que diziam: "La Romareda, chiqueiro de m*** onde se reúnem legaleiros e a polícia. Que cheiro de m***, que sujeira, com uma bomba tudo isso vai voar pelos ares, uma explosão de goma 2, e que Aragón vá para o inferno. Osasuna se diverte assistindo essa Zaragoza de m*** enquanto ela queima".

A LaLiga esclareceu que "esses cânticos estão incluídos entre as condutas proibidas e, portanto, sujeitas a sanções, tanto no código disciplinar esportivo da Federação Espanhola de Futebol quanto na legislação específica de combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância no esporte".



Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"