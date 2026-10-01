Cano evolui após lesão e faz planos para voltar na Libertadores

Após sofrer uma lesão grave na coxa direita no dia 8 de setembro, contra o Platense, pela ida das quartas de final da Libertadores, Germán Cano avançou na recuperação e já realiza trabalhos físicos no Fluminense. Com os bons resultados recentes, o argentino busca reduzir o prazo inicialmente estimado pelo clube para tentar ficar à disposição na semifinal contra o Palmeiras.

Cano publicou nesta quarta-feira (30) vídeos nas redes sociais em que aparece realizando atividades durante o tratamento no CT Carlos Castilho. Em uma das imagens, o atacante trabalha em uma bicicleta, enquanto na outra utiliza uma esteira antigravitacional, equipamento que reduz o impacto da corrida e é utilizado na recuperação de lesões nos membros inferiores.

A previsão inicial do Fluminense era de até oito semanas de recuperação para a lesão de grau 3 na musculatura posterior da coxa direita. No entanto, segundo o GE, Cano trabalha com a possibilidade de encurtar esse período para cerca de seis semanas e, assim, tentar ser relacionado para o jogo de volta da semifinal da Libertadores. O duelo de ida contra o Palmeiras está marcado para o dia 14 de outubro, no Maracanã, enquanto a volta acontece no dia 21, no Nubank Park.

O próprio atacante já havia manifestado o desejo de disputar a semifinal. Em evento da Conmebol realizado no Rio de Janeiro, Cano afirmou que estava se sentindo melhor e que esperava estar disponível para o confronto. Na ocasião, porém, a previsão de recuperação ainda apontava para um período de até oito semanas.

"A recuperação está muito bem. Quase dez dias já tratando bem. Estou fazendo vários tratamentos para melhorar a dor. Estou me sentindo muito melhor e espero poder estar nesta semifinal tão esperada para nós e para nosso torcedor. Sabemos o que o Palmeiras é, então espero que a gente possa fazer o nosso melhor", disse o atacante.

Enquanto Cano avança no tratamento, o Fluminense aproveita a pausa da Data Fifa para recuperar o elenco antes da sequência decisiva. A equipe terá quatro partidas seguidas no Rio de Janeiro antes da viagem para São Paulo, justamente para o segundo jogo contra o Palmeiras.

O próximo compromisso será contra o Coritiba, no dia 8 de outubro, às 21h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o quarto colocado na tabela, com 48 pontos.