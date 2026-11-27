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Fabio Cannavaro, capitão da seleção italiana campeã da Copa do Mundo de 2006, revelou o desejo do holandês Virgil van Dijk, zagueiro do Liverpool, de ter uma experiência no Campeonato Italiano, com o fim de seu contrato com o clube inglês se aproximando.

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Van Dijk assinou um novo contrato de um ano na temporada passada, mas isso significa que, em janeiro, ele estará a apenas seis meses do fim do vínculo , o que lhe permitirá negociar pré-contratos com clubes de fora da Inglaterra.

A situação coincide com a ligação do nome do zagueiro holandês a uma transferência para o Milan, em meio à possibilidade de que sua trajetória no Liverpool esteja chegando ao fim.

Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Cannavaro afirmou: "Eu o vi na Copa do Mundo, e ele me disse que quer ter uma experiência na Itália. Ele está muito encantado com a ideia de jogar lá, e seria maravilhoso ver Van Dijk com a camisa do Milan."

Cannavaro, considerado um dos maiores zagueiros da história do futebol, demonstrou grande admiração pelo potencial de Van Dijk e elogiou sua capacidade física e sua velocidade excepcional.

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"Nos últimos anos, ele conseguiu combinar uma grande força física com uma velocidade impressionante", disse o ex-zagueiro italiano sobre o holandês.

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Em seguida, citou um episódio envolvendo o astro italiano Paolo Maldini: "Certa vez, um treinador disse ao Maldini: 'Você não gira muito bem'. E ele respondeu: 'Senhor, enquanto eu chegar na bola, não tem problema'."

Cannavaro continuou: "Comigo era a mesma coisa. Quando você é muito rápido, pode se dar ao luxo de cometer um erro técnico, mas o problema começa quando você perde essa velocidade."

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Por sua vez, Van Dijk, de 35 anos, sabe que sua trajetória no Liverpool pode estar chegando ao fim , mas não acredita estar perto de se aposentar e garante ter condições de continuar jogando por mais alguns anos.

"O mais importante para mim é que me sinto bem, cuido de mim e acredito que tenho muitos anos pela frente nos gramados", disse o capitão do Liverpool durante a última data Fifa.

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"Vamos ver o que acontece após o fim desta temporada. Neste momento, se alguém disser que sabe o que vou fazer na próxima temporada, ou publicar informações sobre isso, não é verdade, porque até agora nem eu sei o que vai acontecer", acrescentou.

E prosseguiu: "Estou tranquilo quanto a isso, porque quem me conhece sabe que me concentro apenas no que posso controlar, e isso agora significa o jogo contra o Manchester United (vencido pelo Liverpool por 4 a 0). Depois, vamos focar na Champions League e então veremos o que acontece no início do ano novo."

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O zagueiro holandês relembrou sua história no Liverpool: "Tem sido uma trajetória incrível, e vou completar quase 10 anos no clube no próximo verão. Foi uma grande parte da minha vida, e serei eternamente grato por tudo o que aconteceu nesses anos."

Por fim, falou sobre a possibilidade de renovar o contrato ou deixar o clube: "Se o contrato for estendido, veremos o que acontece; se não, vou me despedir no verão."

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Caso deixe o Liverpool, o momento será muito emocionante para Van Dijk e sua família, já que ele chegou ao clube em janeiro de 2018 e se tornou um dos maiores ídolos da equipe nos últimos anos.

O jogador comentou a possibilidade de saída: "Sim, talvez seja ainda mais emocionante para mim e para minha família, porque vivemos um período excepcional."

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"Mas não penso muito no futuro distante, e acho que esse foi um dos motivos do meu sucesso. Não vou mudar esse jeito agora. O que tiver que acontecer, vai acontecer, e veremos", completou.

Em outro contexto, o treinador espanhol Andoni Iraola é um dos grandes admiradores de Van Dijk, já que o escalou em todas as partidas da Premier League até agora.

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O capitão do time jogou todos os minutos na competição e só ficou fora de uma partida, contra o Tottenham Hotspur, pela Copa da Liga Inglesa.