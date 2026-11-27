Van Dijk assinou um novo contrato de um ano na temporada passada, mas isso significa que, em janeiro, ele estará a apenas seis meses do fim do vínculo, o que lhe permitirá negociar pré-contratos com clubes de fora da Inglaterra.
A situação coincide com a ligação do nome do zagueiro holandês a uma transferência para o Milan, em meio à possibilidade de que sua trajetória no Liverpool esteja chegando ao fim.
Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Cannavaro afirmou: "Eu o vi na Copa do Mundo, e ele me disse que quer ter uma experiência na Itália. Ele está muito encantado com a ideia de jogar lá, e seria maravilhoso ver Van Dijk com a camisa do Milan."
Cannavaro, considerado um dos maiores zagueiros da história do futebol, demonstrou grande admiração pelo potencial de Van Dijk e elogiou sua capacidade física e sua velocidade excepcional.
"Nos últimos anos, ele conseguiu combinar uma grande força física com uma velocidade impressionante", disse o ex-zagueiro italiano sobre o holandês.
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Em seguida, citou um episódio envolvendo o astro italiano Paolo Maldini: "Certa vez, um treinador disse ao Maldini: 'Você não gira muito bem'. E ele respondeu: 'Senhor, enquanto eu chegar na bola, não tem problema'."
Cannavaro continuou: "Comigo era a mesma coisa. Quando você é muito rápido, pode se dar ao luxo de cometer um erro técnico, mas o problema começa quando você perde essa velocidade."
Por sua vez, Van Dijk, de 35 anos, sabe que sua trajetória no Liverpool pode estar chegando ao fim, mas não acredita estar perto de se aposentar e garante ter condições de continuar jogando por mais alguns anos.
"O mais importante para mim é que me sinto bem, cuido de mim e acredito que tenho muitos anos pela frente nos gramados", disse o capitão do Liverpool durante a última data Fifa.
"Vamos ver o que acontece após o fim desta temporada. Neste momento, se alguém disser que sabe o que vou fazer na próxima temporada, ou publicar informações sobre isso, não é verdade, porque até agora nem eu sei o que vai acontecer", acrescentou.
E prosseguiu: "Estou tranquilo quanto a isso, porque quem me conhece sabe que me concentro apenas no que posso controlar, e isso agora significa o jogo contra o Manchester United (vencido pelo Liverpool por 4 a 0). Depois, vamos focar na Champions League e então veremos o que acontece no início do ano novo."
O zagueiro holandês relembrou sua história no Liverpool: "Tem sido uma trajetória incrível, e vou completar quase 10 anos no clube no próximo verão. Foi uma grande parte da minha vida, e serei eternamente grato por tudo o que aconteceu nesses anos."
Por fim, falou sobre a possibilidade de renovar o contrato ou deixar o clube: "Se o contrato for estendido, veremos o que acontece; se não, vou me despedir no verão."
Caso deixe o Liverpool, o momento será muito emocionante para Van Dijk e sua família, já que ele chegou ao clube em janeiro de 2018 e se tornou um dos maiores ídolos da equipe nos últimos anos.
O jogador comentou a possibilidade de saída: "Sim, talvez seja ainda mais emocionante para mim e para minha família, porque vivemos um período excepcional."
"Mas não penso muito no futuro distante, e acho que esse foi um dos motivos do meu sucesso. Não vou mudar esse jeito agora. O que tiver que acontecer, vai acontecer, e veremos", completou.
Em outro contexto, o treinador espanhol Andoni Iraola é um dos grandes admiradores de Van Dijk, já que o escalou em todas as partidas da Premier League até agora.
O capitão do time jogou todos os minutos na competição e só ficou fora de uma partida, contra o Tottenham Hotspur, pela Copa da Liga Inglesa.