Canal Real Madrid após a polêmica da arbitragem: disputamos um campeonato corrupto, o "Barcelona-Tebas-Negreira"

O canal de televisão do Real Madrid lançou um novo ataque contra Javier Tebas, presidente da LaLiga, e contra o Barcelona, após a grande polêmica de arbitragem que acompanhou a partida do Merengue contra o Sevilla no último domingo.

O Real Madrid conquistou uma vitória emocionante sobre o Sevilla por 4 a 1, no domingo à noite, no estádio Santiago Bernabéu, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

A emissora do Real Madrid manifestou seu descontentamento com a transmissão, afirmando: "Durante a partida, não foi exibido o cartaz que expressava a indignação contra Tebas. O próprio Tebas o censurou. É ele quem decide o que vai ao ar e dita aos narradores o que podem e o que não podem dizer".

E prosseguiu: "Tebas não tem interesse em que o canal do Real Madrid exiba as imagens que não foram mostradas durante os jogos. Os protestos da torcida do Bernabéu foram mais importantes do que os gols. Nós não manipulamos as imagens da arbitragem. Há manipulação na competição".

O canal continuou: "Existe uma tendência a prejudicar o Real Madrid, como vimos na partida entre Betis e Barcelona. Eles estão tentando desviar a atenção daquele jogo".

E acrescentou: "O Real Madrid disputa o campeonato corrupto de Barcelona-Tebas-Negreira. Uma grande partida do Real Madrid, mas eles só querem falar de outras coisas. Os narradores tentam falar de outro assunto".

E completou: "Oito perguntas sobre Güler e nenhuma sobre o que aconteceu diante do Elche. O Sevilla não reclamou da cotovelada de Rodri (contra o Betis). Por que o Sevilla não reclamou no dia da partida do Barcelona?".

E seguiu: "Por que ficaram calados sobre a partida quando foram criticados? Será que armaram uma grande fraude? Talvez saibam o que está acontecendo. É um estudo de caso sobre como eles direcionam os acontecimentos".

E continuou: "Eles reclamam da arbitragem, mas se calam sobre a partida do Barcelona; a diferença na forma como analisam os jogos é impressionante. Querem desviar a atenção dos quatro gols que sofreram".

E a emissora do Real Madrid concluiu: "A propósito, houve uma falta sobre Güler antes daquilo (o lance polêmico). Precisamos condenar o fato de que, depois de uma partida tão boa como essa, eles queiram falar de outra coisa. Marcam um pênalti duvidoso para que não possamos reclamar, quando o jogo já estava decidido. Não o teriam marcado se o resultado fosse 0 a 0".