O canal do Real Madrid dirigiu acusações a Joan Laporta, presidente do Barcelona, depois de o dirigente anunciar seu apoio a Javier Tebas, presidente da LaLiga, em sua atual disputa contra o Real Madrid.

Laporta havia declarado recentemente: "Quero reforçar que temos sorte de ter Javier Tebas como presidente da LaLiga, pois ele tem a experiência necessária para lidar com esse tipo de assunto e também o bom senso indispensável para enfrentar os ataques que o Real Madrid desfere contra a liga. Parece que eles querem destruir tudo, querem destruir a LaLiga e o comitê técnico de arbitragem. Além disso, não estão satisfeitos com a Federação Espanhola e nada os agrada".

E acrescentou: "Felizmente, o presidente da LaLiga compreende a realidade do que está acontecendo. Ele travou muitas batalhas e acumulou grande experiência, o que o torna capaz de enfrentar esses ataques que não são dignos de um clube membro da LaLiga, já que o Real Madrid adota uma postura ou uma linha de atuação baseada em atacar continuamente tudo o que é feito".

O canal do Real Madrid respondeu ao apoio de Laporta a Tebas, afirmando: "Existe uma sensibilidade especial na Alemanha em relação à questão do nazismo, e de lá também se exige a renúncia de Javier Tebas, considerando que sua permanência no cargo representa uma ofensa às vítimas. É absolutamente evidente que Joan Laporta está muito satisfeito com a continuidade de Tebas como presidente da LaLiga. E é surpreendente que o Barcelona seja o único clube que o apoia".

E prosseguiu: "Tebas continua agarrado ao cargo e se recusa a renunciar. O presidente da LaLiga permitiu que o Barcelona usasse as alavancas econômicas e todo tipo de artifício para que o clube pudesse registrar seus jogadores, além de fechar os olhos para o descumprimento das regras e dos regulamentos a fim de permitir que a equipe inscrevesse seus atletas e competisse".

E concluiu: "Tebas também não demonstra nenhuma pressa em tratar do caso Negreira. Prestou muitos serviços ao Barcelona, em uma lista interminável, e é o maior aliado do clube em seus esforços para enterrar o caso Negreira".



