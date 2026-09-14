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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Canal do Real Madrid já o havia criticado: revelado o árbitro da partida contra o Elche

Elche x Real Madrid
Elche
Real Madrid
La Liga
Espanha

Quem é ele?

A comissão de arbitragem anunciou a nomeação de Jesús Gil Manzano como árbitro do confronto entre Elche e Real Madrid, marcado para a noite de terça-feira no estádio Martínez Valero, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, enquanto Raúl Martín González ficará responsável pela função de árbitro de vídeo assistente (VAR).

A partida traz memórias contrastantes para o Real Madrid com Gil Manzano, que já provocou críticas da torcida do clube, e o canal de televisão do Real Madrid dedicou mais de uma reportagem para falar de suas decisões de arbitragem, especialmente após a anulação do gol de Jude Bellingham nos instantes finais do confronto da equipe contra o Valencia no estádio Mestalla.

Gil Manzano apitou 51 partidas do Real Madrid em diferentes competições, nas quais a equipe conquistou 42 vitórias, contra 6 empates e 3 derrotas, sendo que o clube não perdeu nos últimos 22 jogos apitados pelo árbitro, e a última derrota do Merengue sob seu comando remonta ao ano de 2020.

O árbitro espanhol também possui experiência anterior em apitar confrontos entre Real Madrid e Elche, tendo dirigido o duelo entre as equipes durante a temporada 2022-2023, que terminou com vitória do Real Madrid por três gols a zero.

Gil Manzano também apitou outro confronto entre as equipes no estádio Santiago Bernabéu na temporada passada, decidido pelo Real Madrid pelo placar de 4 a 1, fazendo da partida de terça-feira o terceiro confronto entre as duas partes sob seu comando.

La Liga
Elche crest
Elche
ELC
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Real Madrid
RMA

Por outro lado, os números do Elche com Gil Manzano não trazem muito otimismo, já que o árbitro apitou 8 partidas da equipe no Campeonato Espanhol, nas quais o Elche conquistou uma vitória e dois empates, contra 5 derrotas, de acordo com os números referentes a seus confrontos anteriores.

A última partida que Gil Manzano apitou do Elche foi a derrota diante do Real Madrid pelo placar de 4 a 1 no estádio Santiago Bernabéu na temporada passada, renovando agora o confronto entre o árbitro e as duas equipes no estádio Martínez Valero.

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