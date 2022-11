Canadá x Marrocos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Marroquinos pegam os já eliminados canadenses precisando de uma vitória para se classificar; veja como acompanhar na TV e na internet

De olho na vaga às oitavas de final, o Marrocos enfrenta o Canadá natarde desta quinta-feira (1), em Doha, às 12h (de Brasília), pela última rodada do grupo F da Copa do Mundo 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Natália Lara narra a partida no SporTV, com os comentaristas Paulo César Vasconcellos, Fábio Junior e Janette Arcanjo.

Eliminado após duas derrotas, o Canadá não tem mais chances de classificação, mas promete lutar por um triunfo para dar alegria à sua torcida presente no estádio Al Thumama. O técnico John Herdman pode optar por dar oportunidade para alguns jogadores que atuaram pouco, ou por manter a base da equipe, que chegou a surpreender, principalmente na primeira rodada.

Do outro lado, o Marrocos é o vice-líder do grupo, com 4 pontos, e sabe que precisa de uma vitória simples para garantir a sua classificação às oitavas de final. Caso empate os marroquinos terão de torcer também por uma igualdade entre Croácia e Bélgica. Já se perder, a seleção dependerá de uma vitória croata dobre os belgas.

Escalações

Escalação do provável do Canadá: St. Clair; Johnston, Steven Vitoria, Miller, Adekugbe; Buchanan, Kone, Eustaquio, Hoilett; Davies, David.

Escalação do provável do Marrocos: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Desfalques

Canadá

Sem desfalques confirmados.

Marrocos

Sem desfalques confirmados.

Melhores apostas e dicas

Classificação da Copa do Mundo - Grupo C

POS. TIME P V E D SG 1º Croácia 4 1 1 0 3 2º Marrocos 4 1 1 0 2 3º Bélgica 3 1 0 1 -1 4º Canadá 0 0 0 2 -4

Veja a classificação completa da Copa do Mundo 2022

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Canadá na Copa 2022

Daviesi: 1 gol.

Artilheiros do Marrocos na Copa 2022

Saiss e Aboukhlal: 1 gol.

Canadá e Marrocos: Participações em Copas

O Canadá disputa apenas o seu segundo Mundial. A outra vez foi em 1986, quando foi eliminado ainda na primeira fase.

O Marrocos disputa a sua sétima Copa do Mundo (1970, 1986, 1994, 1998 e 2018), com melhor na campanha em 1986, quando foi o melhor de seu grupo e acabou ficando n 11ª posição..

Quando é?