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Depois de Uli Hoeneß e Jan-Christian Dreesen, Karl-Heinz Rummenigge também questionou Jamal Musiala, antes tão exaltado. Sua entrevista veio em péssima hora e revelou muito. Uma opinião.

Foi justamente em 14 de fevereiro que o Bayern de Munique anunciou a renovação do contrato de Jamal Musiala. Justamente no Dia dos Namorados, o dia do amor. E os dirigentes do Bayern, naquela época, no início de 2025, estavam visivelmente apaixonados. O presidente Herbert Hainer chamou o acordo de "um presente para o clube e seus torcedores" e disse: "Parabéns à nossa direção esportiva e à diretoria. Hoje é um dia muito bom para o Bayern de Munique."

Palavras de outra época. Hoje, afinal, parece haver consenso entre os dirigentes do clube de Munique de que aquele Dia dos Namorados de 2025 foi um dia muito ruim para o Bayern de Munique.

Musiala, então no auge e considerado um dos jogadores mais promissores do mundo, teve assegurado um salário anual de 25 milhões de euros ao renovar seu contrato até 2030. Desde então, não chegou nem perto de justificar esse valor, também por causa de lesões e problemas de saúde pelos quais não tem culpa. E, segundo a grande preocupação dos dirigentes, talvez nunca mais consiga justificá-lo. Por isso, possivelmente será preciso voltar a conversar sobre seu salário em breve. Em outras palavras: reduzi-lo.

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É essa a opinião que os dirigentes do Bayern vêm difundindo em uma campanha surpreendente. Uli Hoeneß, figura influente do clube, foi o primeiro a se manifestar, há duas semanas . O diretor-presidente Jan-Christian Dreesen fez o mesmo nesta quarta-feira, antes que Karl-Heinz Rummenigge, integrante do conselho de supervisão assim como Hoeneß, usasse as palavras mais duras até agora em entrevista à Sky após o empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln, na sexta-feira. A campanha revela muito, mas é absolutamente contraproducente na situação atual.

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Rummenigge também prejudica as perspectivas de sucesso em campo

A entrevista de Rummenigge foi o ponto mais negativo de uma noite desastrosa para o Bayern. Em casa, o time não passou de um empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln, ameaçado pelo rebaixamento . Além disso, o Bayern perdeu seus dois melhores jogadores, Harry Kane e Michael Olise. Embora a situação de Olise já inspire menos preocupação, Kane ficará fora por três a quatro meses devido a uma ruptura da sindesmose . Assim, a situação no ataque, que já era tensa, fica ainda mais complicada. Afinal, Ismael Saibari e Serge Gnabry também desfalcarão o time por semanas. Ao menos Luis Diaz poderá voltar em breve.

Na verdade, a única notícia positiva contra o Colônia foi o retorno de Musiala após dois meses afastado por lesão. E foi justamente essa boa notícia que Rummenigge estragou com uma entrevista que pareceu muito fora de hora. Por que agravar essa questão justo agora, em uma situação geral que já é extremamente delicada para o Bayern?

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A entrevista de Rummenigge foi questionável, em primeiro lugar, em relação ao próprio Musiala: seu tão aguardado retorno foi acompanhado de dúvidas, em vez de confiança. Visto de fora, isso não combina em nada com o Bayern, clube que tradicionalmente valoriza a união como uma família. Em vez disso, Musiala foi, de certa forma, exposto às críticas pela cúpula do clube.

Ao menos o técnico Vincent Kompany e o diretor esportivo Max Eberl defenderam enfaticamente o jogador, tão afetado por lesões, como já haviam feito na entrevista coletiva do dia anterior. Com isso, também evidenciaram divergências internas sobre o caso.

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Para além do impacto sobre Musiala como pessoa, Rummenigge também prejudicou, de modo geral, as perspectivas de sucesso em campo de um elenco desfalcado. Diante da longa lista de ausências, Musiala é, neste momento, inevitavelmente uma das poucas esperanças do Bayern. Questioná-lo publicamente justo agora, e com tamanha veemência, provavelmente não ajudará o jogador a ter o desempenho de que o time tanto precisa nem, consequentemente, os resultados dos próximos jogos.

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O que aconteceu entre o Bayern de Munique e Jamal Musiala?

Apesar do momento infeliz, a entrevista de Rummenigge deixa mais do que claro: há atritos entre o Bayern e Musiala ou seus representantes. Durante a renovação ou depois dela, devem ter ocorrido coisas com as quais os dirigentes não concordaram nem um pouco. Eles devem ter bons motivos para essa sequência de declarações, que parece orquestrada; não há outra explicação. Com isso, automaticamente, e provavelmente de propósito, abrem espaço para todo tipo de especulação.

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No fim das contas, é bastante incomum que um contrato fechado de comum acordo seja tão questionado pelo próprio clube. Mas, mesmo que os dirigentes considerem o salário de Musiala "não mais viável" caso ele não volte a evoluir, como disse Rummenigge, é difícil imaginar como poderiam impor a redução salarial pretendida.

Seria, de todo modo, uma enorme surpresa se Musiala concordasse voluntariamente com isso. Por que concordaria? Contratos são sempre apostas. Algumas dão certo, outras não. Às vezes, quem ganha é o clube; às vezes, o jogador; às vezes, ambos; às vezes, ninguém. Todos precisam conviver com isso, claro, desde que todas as partes tenham sido honestas umas com as outras no momento da assinatura.

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Bayern de Munique: grandes dúvidas sobre a saúde de Jamal Musiala

Resta, por fim, a questão central: a saúde de Musiala, que, sobretudo após as palavras de Rummenigge, causa grande preocupação. Sobre o jogador de apenas 23 anos, ele de fato afirmou : "O que sabemos, infelizmente, sugere que será difícil voltar ao nível que ele demonstrou tantas vezes aqui neste estádio." Uma frase cuja dimensão só fica realmente clara depois de lida pela segunda ou terceira vez.

A avaliação de Rummenigge está ligada à disfunção neurológica de Musiala, divulgada no verão, mas conhecida havia mais tempo. É possível que as consequências da fratura da fíbula sofrida no verão de 2025 também tenham influência. De todo modo, chamou a atenção o fato de Musiala ter ficado oito semanas afastado devido à ruptura de fibras musculares sofrida em meados de setembro, período consideravelmente mais longo do que o normalmente previsto para esse tipo de lesão.